पक्क्या परवान्यासाठी वेळापत्रक जाहीर
पिंपरी, ता. ३० ः पिंपरी चिंचवड प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून (आरटीओ) नागरिकांच्या सोयीच्यादृष्टीने खेड, मंचर, जुन्नर, वडगाव मावळ आणि लोणावळा येथे पक्क्या परवान्यासाठी (अनुज्ञप्ती) शिबिर दौरा आयोजित केला आहे. वाहनचालकांनी ‘आरटीओ’कडून निश्चित केलेल्या दिवशी उपस्थित राहून पक्का परवाना घेण्याचे आवाहन ‘आरटीओ’कडून करण्यात आले आहे.
‘आरटीओ’कडून या दौऱ्यामध्ये पक्का परवाना चाचणी, १५ वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांच्या नोंदणी नूतनीकरणाचे कामकाज केले जाणार आहे. खेड येथे दोन, तीन आणि चार फेब्रुवारी रोजी, मंचर येथे ९, १० आणि ११, जुन्नर येथे १६, १७ आणि १८, वडगाव मावळ येथे २३ आणि २४ आणि लोणावळा येथे २५ आणि २६ फेब्रुवारी रोजी शिबिर होणार आहे. या दौऱ्याच्या दिवशी शासकीय सुटी असेल, तर दौऱ्याचा कार्यक्रम जाहीर केलेल्या अगोदरच्या किंवा नंतरच्या दिवशी घेण्यात येईल, असे ‘आरटीओ’कडून सांगण्यात आले आहे.
