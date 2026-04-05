सायकल संघ पिंपरी चिंचवड संघटनेची स्थापना

पिंपरी, ता. ५ : पिंपरी चिंचवड शहरातील सायकलिंगमध्ये आवड असणाऱ्यांनी एकत्र येत सायकल संघ पिंपरी चिंचवड या संघटनेची स्थापना केली आहे. या संघटनेची अधिकृत सुरुवात, संघटनेचे लोगो अनावरण सोहळा नुकताच प्राधिकरणातील स्वातंत्र्यवीर सावरकर भवन येथील कॅप्टन कदम सभागृहात पार पडला.
या प्रसंगी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे जिल्हा कार्यवाह नरेंद्र विश्वनाथ पेंडसे हे उपस्थित होते. त्यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना पर्यावरण संरक्षणात या उपक्रमाची भूमिका मोठी असल्याचे अधोरेखित केले. संघटनेची स्थापना, पार्श्वभूमी, उद्दिष्ट्ये याबद्दल उमेश कुटे यांनी माहिती दिली. संघटनेच्या आगामी उपक्रमात जास्तीत जास्त संख्येने सहभागी होऊन पुण्याची सायकलीचे शहर ही ओळख पुन्हा प्राप्त करून देण्याचे आवाहन त्यांनी केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक रवींद्र होनराव यांनी, तर आभार अतुल सुबंध यांनी मानले.
