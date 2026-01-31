पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे ३८ कर्मचारी सेवेतून निवृत्त
पिंपरी, ता. ३१ : पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या सेवेतून जानेवारी २०२५ अखेर ३३ कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले. तर पाच कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्याची माहिती महापालिकेचे मुख्य कामगार कल्याण अधिकारी प्रमोद जगताप यांनी दिली.
जानेवारी २०२६ मध्ये नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये उपअभियंता राजेश जगताप, असिस्टंट मेट्रन सुवर्णलता भोसले, जेनीफर शेफर्ड, गटनिदेशक राजकुमार तिकोने, कार्यालय अधीक्षक किशोर काटे, चंद्रकांत विरणक, सिस्टर इन्चार्ज सरिता कुलकर्णी, रत्नमाला जगताप, ए. एन. एम. मानसी पुणतांबेकर, उपशिक्षक पुष्पलता धोकटे, इलेक्ट्रिक मोटार पंप ऑपरेटर अनंत उदुगडे, वायरलेस ऑपरेटर दिलीप औटी, मुकादम पुखराज रेनवा, सुरक्षा पर्यवेक्षक रामचंद्र वाजे, रखवालदार भालचंद्र भोसले, विलास गजरमल, मजूर काशिनाथ लांडे, आनंद जाधव, सुरेश किंद्रे, ज्ञानेश्वर बालवडकर, विलास लांडे, जनार्दन कदम, गणेश गव्हाणे, शिपाई राजू शिंदे, गायत्री जाधव, ज्ञानेश्वर भरेकर, देविदास जगताप, सफाई कामगार रत्ना धोत्रे, सुमन सावंत, अनिता माछरे, राजेश टकले, विलास गाडे, सफाई सेवक अशोक शेट्टी यांचा समावेश आहे.तर अटेंडंट मदतनीस संतोष गायकवाड, मुकादम प्रमोद अंदे, सफाई कामगार पवित्रा भागवत, सत्यवान वाळके, गटरकुली हणुमंता मुठे यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आहे.
