पोलिस निरीक्षकांच्या अंतर्गत बदल्या
पिंपरी, ता. ३ : पिंपरी चिंचवड शहर पोलिस दलातील दहा पोलिस निरीक्षकांच्या अंतर्गत बदल्या करण्यात आल्या. पोलिस आयुक्त विनय कुमार चौबे यांनी याबाबतचे आदेश दिले आहेत. याचा तपशील असा ः अधिकाऱ्याचे नाव व कंसात सध्याची नेमणूक व बदलीचे ठिकाण : महादेव कोळी - (दापोडी पोलिस ठाणे ते नियंत्रण कक्ष), अंकुश बांगर (चिंचवड पोलिस ठाणे ते गुन्हे शाखा), विजय वाघमारे (निगडी वाहतूक शाखा ते दापोडी पोलिस ठाणे), दत्तात्रय चासकर (वाहतूक शाखा ते चिंचवड पोलिस ठाणे), संजय नरावाड (नियंत्रण कक्ष ते विशेष शाखा), महेंद्र कदम (नियंत्रण कक्ष ते विशेष शाखा), वनिता धुमाळ (संत तुकारामनगर पोलिस ठाणे ते आर्थिक गुन्हे शाखा), सुहास आव्हाड (गुन्हे शाखा ते संत तुकारामनगर पोलिस ठाणे), संजय चव्हाण (निगडी पोलिस ठाणे ते गुन्हे शाखा), संदीप सावंत (विशेष शाखा ते गुन्हे शाखा).
