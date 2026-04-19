शहरातील गुन्हेगारी विषयक बातम्या

दोन पिस्तूल जप्त; तिघांना अटक
पिंपरी : देहूरोड व रावेत येथे पोलिसांनी केलेल्या दोन वेगवेगळ्या कारवाईत दोन बेकायदा पिस्तूल जप्त करून तिघांना अटक केली.
देहूरोड येथील एमबी कॅम्पकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर केलेल्या कारवाईत वीर डूलगज (रा. पारशी चाळ, देहूरोड) याला अटक केली. त्याच्याकडून ५२ हजार रुपये किमतीचे एक पिस्तूल व दोन काडतूस जप्त केले. तर दुसरी कारवाई रावेतमधील पंचशील चौक येथे गुन्हे शाखेच्या गुंड विरोधी पथकाने केली. यात आशिष भालेराव (रा. साईनगर, देहूरोड), शुभम (किट्टू) गायकवाड (रा. किवळे गावठाण) यांना अटक केली असून सनी सिंग (रा. उमरठी, मध्य प्रदेश) याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. या आरोपींकडून एक पिस्तूल व दोन काडतूस जप्त केले.
विरुद्ध दिशेने रिक्षा चालविणाऱ्या चालकावर गुन्हा
पिंपरी : विरुद्ध दिशेने रिक्षा चालविणारा रिक्षा चालक बाबासाहेब सोळंके याच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. या आरोपीने हिंजवडीतील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकाजवळील एसबीआय बॅंकेसमोरील रस्त्याने विरुद्ध दिशेने रिक्षा चालविली.
अल्पवयीन मुलाकडून पिस्तूल जप्त
पिंपरी : पिंपरीतील मोरवाडी परिसरात बेकायदारित्या पिस्तूल बाळगणाऱ्या एका अल्पवयीन मुलावर संत तुकारामनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. एका १७ वर्षीय मुलाकडे पिस्तूल असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेत त्याच्याकडून ५० हजार रुपये किमतीचे पिस्तूल जप्त केले.
जुगार प्रकरणी पाच जणांवर गुन्हा
पिंपरी : काळेवाडी फाट्याजवळील मोकळ्या जागेत जुगार खेळणाऱ्या पाच जणांवर काळेवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. किसन निरवणे, काजी श्रेष्ठ, मेघराज आर्यन, गणेश शर्मा, महादेव सानप अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत. या कारवाईत गुन्हे शाखा युनिटच्या पथकाने ९ हजार ८०० रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला.
तडीपार गुंडाला कोयत्यासह अटक
पिंपरी : जिल्ह्यातून दोन वर्षांसाठी तडीपार केलेले असतानाही शहरात आलेल्या शुभम गायकवाड (रा. गांधीनगर, पिंपरी) या तडीपार गुंडाला संत तुकारामनगर पोलिसांनी अटक केली. त्याच्याकडून एक कोयता जप्त केला.
पिस्तूल बाळगणाऱ्या एकाला अटक
पिंपरी : देशी बनावटीचे पिस्तूल घेऊन फिरणाऱ्या एकाला पोलिसांनी कासारवाडी येथून अटक केली.
सलीम पटेल (रा. कासारवाडी) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. त्याच्याकडून पोलिसांनी एक पिस्तूल आणि एक जिवंत काडतूस जप्त केले.
