पिंपरी-चिंचवड

माता रमाई स्मारकाचे मंगळवारी भूमिपूजन

Published on

पिंपरी, ता. २४ ः महापालिकेतर्फे पुणे-मुंबई महामार्गालगत माता रमाई आंबेडकर स्मारक उभारण्यात येणार आहे. त्याचे भूमिपूजन मंगळवारी (ता. २८) सकाळी ११ वाजता केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू भीमराव आंबेडकर यांच्या उपस्थितीत होणार आहे, अशी माहिती महापौर रवी लांडगे यांनी दिली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक शेजारील भूखंडावर उभारण्यात येणाऱ्या रमाई सृष्टीत त्यांच्या जीवनावर आधारित २५ म्युरल्स असतील. स्मारकाचे काम पूर्ण करण्याचा कालावधी दोन वर्षांचा आहे. यासाठी सुमारे २३ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

Related Stories

No stories found.