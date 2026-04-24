पिंपरी-चिंचवड

पूर्णानगर ज्येष्ठ नागरिक संघाचा कृतज्ञता सोहळा

पूर्णानगर ज्येष्ठ नागरिक संघाचा कृतज्ञता सोहळा
Published on

पिंपरी, ता. २४ ः पुर्णानगर ज्येष्ठ नागरिक संघातर्फे शनिमंदिर येथे ज्येष्ठ नागरिक कट्टा कृतज्ञता सोहळा झाला. यावेळी अनिल नेवाळे यांनी वॉटर कूलर संघाला प्रदान केला. सतीश बेंडे व संजय नाना पठारे यांनी प्रत्येकी एक पंखा दिला. सतीश वाणी यांनी रोज २० लिटर पिण्याच्या पाण्याचे दोन जार देण्याची व्यवस्था केली. माजी सैनिक सुरेश डोके यांनी एक टेबल व दोन खुर्च्या संघास भेट दिल्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. अध्यक्ष अंकुश सुद्रिक, कार्याध्यक्ष सुनील कदम, सचिव डॉ. वसंत पुंजे यांच्या हस्ते देणगीदारांचा सत्कार करण्यात आला. सुनील कदम यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी संघाचे सल्लागार राजेंद्र घावटे व नारायण बहिरवाडे उपस्थित होते. पप्पू लोढा व किसन बाभळकर यांनी कार्यक्रमाचे संयोजन केले.
