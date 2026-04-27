निगडीत मातंग समाजाची बैठक

पिंपरी, ता. २७ ः साहित्यरत्न लोकशाहीर डॉ. अण्णा भाऊ साठे पूर्णाकृती स्मारक निगडी येथे मातंग समाजाच्या पुढाकारातून आरक्षणातील ‘अ-ब-क-ड’ उपवर्गीकरणाच्या समर्थनार्थ व्यापक बैठक घेण्यात आली. बैठकीत ‘अ-ब-क-ड’ उपवर्गीकरण हा केवळ प्रशासकीय निर्णय नसून, उपेक्षित व वंचित घटकांसाठी नवसंजीवनी ठरणारा महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे मत उपस्थितांनी व्यक्त केले.
बैठकीत सर्वांनी एकमताने ठरवले की, आगामी काळात या प्रश्नावर संघटित व ताकदीने लढा उभारला जाईल. यासाठी गट-तट, पक्षभेद बाजूला ठेवून समाजहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत सर्वांनी एकदिलाने काम करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. बैठकीचे नियोजन साहित्यरत्न लोकशाहीर डॉ. अण्णा भाऊ साठे प्रबोधन पर्व समितीचे अध्यक्ष संदीपान झोंबाडे, बहुजन विकास आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष संजय धुतडमल, अध्यक्ष मार्गदर्शक डी. पी. खंडाळे, हिंदू मातंग सेनेचे विश्वस्त अनिल गायकवाड आदींनी केले. दरम्यान विधानपरिषद आमदार अमित गोरखे म्हणाले की, उपेक्षित व मागास घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी हा लढा शेवटपर्यंत लढण्याचा निर्धार सर्वांनी मिळून केला आहे.
