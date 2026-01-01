नववर्षानिमित्त श्रीमद् भागवत सप्ताहाचे आयोजन
पिंपरी, ता. १ ः विशालनगर येथील इस्कॉन भक्ती सेंटर फॉर एज्युकेशन अँड कल्चर यांच्या वतीने नववर्षानिमित्त वार्षिक श्रीमद् भागवत सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले आहे. नववर्षाचा शुभ व आध्यात्मिक प्रारंभ व्हावा या उद्देशाने गेल्या तीन वर्षांपासून ही परंपरा सातत्याने जपली जात आहे. १ ते ७ जानेवारी या कालावधीत हा सप्ताह पार पडेल.
या सात दिवसीय आध्यात्मिक सोहळ्यात सुप्रसिद्ध कथा व्यास परम पूज्य श्रीमान सार्वभौम प्रभूजी श्रीमद् भागवत कथाकथन करतील. दररोज सायंकाळी ५ ते ८ दरम्यान कीर्तन, श्रीमद् भागवत कथा व भाविकांसाठी प्रसाद वितरण करण्यात येणार आहे. या वर्षीच्या कथावाचनाचा विषय ‘हरिनामाची महिमा’ असा आहे. विशेष आकर्षण म्हणून भव्य कलश स्थापना, पारंपरिक छप्पन भोग व महाआरती होणार आहे. हा सप्ताह इस्कॉन बीसीईसीचे वरिष्ठ मार्गदर्शक कनाई ठाकूर प्रभू व गौर लीला प्रभू यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित करण्यात येत आहे. या वेळी कलश स्थापना, कथा यजमान, प्रसाद सेवा व महाआरती अशा विविध सेवा व प्रायोजनाच्या संधी भाविकांसाठी उपलब्ध असतील. या सोहळ्यात सर्व भाविकांनी सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
