गुन्हे वृत्त
जादा नफ्याच्या आमिषाने
महिलेला ७० लाखांचा गंडा
पिंपरी : शेअर बाजारातील गुंतवणुकीवर जादा नफ्याचे आमिष दाखवून थेरगावमधील एका महिलेला ७० लाख ७१ हजार ३८९ रुपयांचा गंडा घालण्यात आला. संबंधित महिलेने दिलेल्या फिर्यादीनुसार काळेवाडी पोलिसांनी अज्ञात आरोपींवर गुन्हा दाखल केला. आरोपींनी व्हॉट्सॲप ग्रुपच्या माध्यमातून फिर्यादीशी संपर्क साधला. त्यांना बनावट संकेतस्थळावर गुंतवणूक करण्यास त्यांना भाग पाडले. फिर्यादीला ३ कोटी ४० लाख रुपयांचा नफा झाल्याचे भासविण्यात आले. मात्र, ही रक्कम आणि नफा काढण्यासाठी आरोपींनी आणखी पैशाची मागणी केली. त्यानंतर फिर्यादीला काहीही रक्कम देण्यात आली नाही.
-------------
कोयता बाळगल्याने एकाला अटक
पिंपरी : कोयता हवेत फिरवून दहशत निर्माण करणाऱ्या एकाला चिंचवड पोलिसांनी कुंभारचाळ परिसरात अटक केली. संतोष बापूराव पवार (रा. दत्तनगर, चिंचवड) असे आरोपीचे नाव आहे. त्याच्या एका साथीदारावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. याप्रकरणी चिंचवड, दत्तनगर येथील १७ वर्षीय मुलाने पिंपरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. आरोपीने फिर्यादी आणि त्यांच्या मित्राला विनाकारण शिवीगाळ केली. संतोषने कोयता फिरवत दहशत माजविली.
--------------
विदेशी मद्यप्रकरणी दोघांवर कारवाई
पिंपरी : दुचाकीवरून विदेशी मद्याची बेकायदारित्या वाहतूक करणाऱ्या एका डिलिव्हरी बॉयसह दुकानाच्या चालक-मालकावर वाकड पोलिसांनी रोलेक्स रस्ता परिसरात कारवाई केली. सुजित सोमेश्वर कुदळे (रा. रहाटणी, पुणे) दुचाकीवरून मद्य नेत होता. त्याच्याकडे खरेदी किंवा वाहतुकीचा कोणताही परवाना नव्हता. पोलिसांनी त्याच्याकडून ७४ हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला. त्याच्यासह प्रथम वाइन शॉपचा मालक व चालकावरही पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला.
--------
स्वयंघोषित भाईने माजवली दहशत
पिंपरी : स्वतःला परिसराचा भाई म्हणवून घेत कोयत्याने दहशत माजवणाऱ्या एकाला पिंपरी पोलिसांनी भारतनगर येथे घडली. जालिंदर राजू निकम (रा. गुरुदत्तनगर, पिंपरी) असे आरोपीचे नाव आहे. याप्रकरणी सचिन संजय गायकवाड (रा. भारतनगर, पिंपरी) यांनी फिर्याद दिली. फिर्यादी कुटुंबीयांसह घरासमोर गप्पा मारत असताना आरोपी तेथे आला. येथून निघून जा, असे म्हणत त्याने शिवीगाळ केली. फिर्यादीच्या पत्नीने आणि भावाने मध्यस्थीचा प्रयत्न केला असता आरोपीने त्याच्याकडील कोयता हवेत फिरवू दहशत निर्माण केली.
---------------------
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.