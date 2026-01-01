पालिका निवडणूकीसाठी पिंपरीत ९९ अर्ज अवैध
पिंपरी, ता. १ ः पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या निवडणूकीसाठी बुधवारी (ता. ३१) पार पडलेल्या उमेदवारी अर्जांच्या छाननीत ९९ अर्ज अवैध ठरले. एक हजार ९९३ पैकी एक हजार ८९४ अर्ज वैध ठरले.
महापालिका निवडणुकीसाठी १५ जानेवारी रोजी मतदान होणार असून १६ जानेवारी रोजी मतमोजणी आहे. निवडणूक कामकाजासाठी ३२ प्रभाग व १२८ जागांची विभागणी आठ क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय झाली आहे. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाच्या कक्षात चार प्रभाग आहेत. चार प्रभागांसाठी एक याप्रमाणे आठ निवडणूक निर्णय अधिकारी नियुक्त केले असून त्यांच्यासाठी स्वतंत्र कार्यालये स्थापन केली आहेत. त्यांच्याकडे आलेल्या उमेदवारी अर्जांची छाननी गुरुवारी (ता. १) सकाळपर्यंत सुरू होती. प्रभाग १, ३, ५, १२ आणि २४ मधील एकही अर्ज बाद झाला नाही.
क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय अवैध अर्ज
कार्यालय ः प्रभाग ः एकूण अर्ज ः अवैध ः वैध
अ ः १०, १४, १५, १९ ः २९१ ः १२ ः २७९
ब ः १६, १७, १८, २२ ३०४ ः ०० ः ३०४
क ः २, ६, ८, ९ ः २४६ ः ५ ः २४१
ड ः २५, २६, २८, २९ ः २३६ ः ७ ः २२९
इ ः ३, ४, ५, ७, ः १६० ः ६ ः १५४
फ ः १, ११, १२, १३ ः २०८ ः ८ ः २००
ग ः २१, २३, २४, २७ ः १८१ ः २६ ः १५५
ह ः २०, ३०, ३१, ३२ ः ३६७ ः ३५ ः ३३२
एकूण ः ३२ ः १,९९३ ः ९९ ः १,८९४
आचारसंहिता उल्लंघन तक्रारींसाठी कक्ष
महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागू आहे. या कालावधीत नागरिकांना आदर्श आचारसंहिता संदर्भात तक्रारी, सूचना अथवा माहिती तत्काळ नोंदविता यावी यासाठी आठही निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयनिहाय आचारसंहिता कक्षांचे संपर्क क्रमांक निवडणूक विभागाने प्रसिद्ध केलेत. नागरिकांनी थेट संपर्क साधून तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन आचारसंहिता कक्षाचे नोडल अधिकारी तथा उपआयुक्त व्यंकटेश दुर्वास यांनी केले.
निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयनिहाय संपर्क क्रमांक
प्रभाग क्रमांक ः कार्यालयांचा पत्ता ः संपर्क क्रमांक
मध्यवर्ती कार्यालय ः महापालिका मुख्यालय ः ०२०-६७३३१२१७
प्रभाग १०, १४, १५, १९ ः हेडगेवार भवन, प्राधिकरण ः ०२०-६७३३१२१७
प्रभाग १६, १७, १८, २२ ः ब क्षेत्रीय कार्यालय, चिंचवड ः ९२७१०६६०८२
प्रभाग २, ६, ८, ९ ः क क्षेत्रीय कार्यालय, भोसरी ः ९२७१०६६०८५
प्रभाग २५, २६, २८, २९ ः ड क्षेत्रीय कार्यालय, रहाटणी ः ९२७१०६६०८८
प्रभाग ३, ४, ५, ७ ः लांडगे नाट्यगृह परिसर, भोसरी ः ९२७१०६६०९१
प्रभाग १, ११, १२, १३ ः घरकुल चिखली टाऊन हॉल परिसर ः ९२७१०६६०९४
प्रभाग २१, २३, २४, २७ ः ग क्षेत्रीय कार्यालय, थेरगाव ः ९२७१०६६१००
प्रभाग २०, ३०, ३१, ३२ ः मंडई दुमजली हॉल, कासारवाडी ः ९२७१०६६१०३
