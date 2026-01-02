पुनावळेत तरुणांकडून नववर्षाचे अनोखे स्वागत
पिंपरी, ता.१ : इंग्रजी नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारे पार्ट्यांचे आयोजन केले जाते. पण, याला सकारात्मक पर्याय देत पुनावळे भागातील ३५ तरुणांनी एकत्र येऊन दिशादर्शक उपक्रम राबवला.
या परिसरातील युवकांनी ३१ डिसेंबरच्या मध्यरात्री सुरू झालेल्या कार्यक्रमात देशभक्तीपर गीतांचे गायन, विविध विषयांवरील गप्पा तसेच चुलीवर तयार करण्यात आलेल्या मसाला दुधाचा आस्वाद घेण्यात आला.
‘‘मराठी नवीन वर्ष गुढीपाडव्याला असले, तरी इंग्रजी नवीन वर्षाच्या दिवशी युवकांनी मद्यपान न करता सकारात्मक विचारांत एकत्र यावे,’’ असा संदेश देत हा उपक्रम आयोजित करण्यात आला. कार्यक्रमाचा समारोप शिववंदनेने करण्यात आला. यात लक्ष्मण कुलकर्णी, भगवती शिल्प, कोयते वस्ती यांनी संयोजन केले.
