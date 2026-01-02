गुन्हे वृत्त
बँक खात्यातून परस्पर काढले २६ हजार रुपये
पिंपरी : ‘एटीएम’मध्ये अडकलेले कार्ड काढून देण्याच्या नावाखाली अज्ञात आरोपीने अल्पवयीन मुलाची दिशाभूल केली. तसेच परस्पर २५ हजार ९०० रुपये काढून घेतले. ही घटना मोशी टोलनाक्याजवळील एचडीएफसी बँक एटीएममध्ये घडली. या प्रकरणी चिंबळीगाव, लोखंडेवस्ती येथील १७ वर्षीय मुलाने एमआयडीसी भोसरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी अज्ञातावर गुन्हा दाखल केला आहे. फिर्यादी ‘एटीएम’द्वारे पैसे काढण्यासाठी गेला होता. त्याचे कार्ड यंत्रात अडकले. त्यावेळी मागे उभ्या असलेल्या अनोळखी व्यक्तीने त्याची दिशाभूल करून जवळच्या एटीएममधील सुरक्षारक्षक कार्ड काढून देतील, असे सांगितले. दरम्यान, या व्यक्तीने स्वत:ला बँकेचा कर्मचारी असल्याचे भासवले आणि पिन नंबर टाकण्यास सांगितले. त्यानंतर फिर्यादीच्या आईच्या नावे असलेल्या बँक खात्यातील २५ हजार ९०० रुपये आरोपीने परस्पर काढून फसवणूक केली.
निगडीत स्पा सेंटरच्या नावे वेश्याव्यवसाय
पिंपरी : स्पा सेंटरच्या नावाखाली वेश्याव्यवसाय सुरू असलेल्या ठिकाणी पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कक्षाच्या पथकाने छापा टाकला. निगडीतील बस थांब्याजवळील एका इमारतीतील ईगल स्पा सेंटर येथे ही कारवाई करण्यात आली. स्पा चालक इसमत अली, आर्यन उर्फ नुरउद्दीन शेख (दोघेही रा. निगडी), ज्ञानेश्वर व्यवहारे (रा. कृष्णानगर, निगडी), गणेश उर्फ त्र्यंबक कासिंदे (रा. शाहूनगर, चिखली), आकाश खवले (रा. मोरे वस्ती, चिखली) अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत. तर अलिमोद्दीन (रा. नवी सांगवी, मूळ- आसाम) याच्यावर गुन्हा दाखल आहे. हे आरोपी स्पा सेंटरच्या नावाखाली महिलांना पैशांचे आमिष दाखवून त्यांच्याकडून वेश्याव्यवसाय करवून घेत होते.
पिस्तूल बाळगल्याप्रकरणी एकाला अटक
पिंपरी : पिस्तूल बाळगल्याप्रकरणी एकाला रावेत पोलिसांनी अटक केली. ही कारवाई रावेत भोंडवे इस्टेटजवळ करण्यात आली. योगेश संजय पवार (रा. धनकवडी, पुणे) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. त्याच्याकडून ५० हजार रुपये किंमतीचे पिस्तूल व काडतूस जप्त केले.
