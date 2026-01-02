शाळेच्या मालमत्तांचे नुकसान केल्यास कारवाई
पिंपरी, ता.२ : अनेक शाळांमध्ये आणि शाळांसमोर बेशिस्त विद्यार्थी विनाकारण फिरताना आढळतात. तर, काही जण शाळेच्या मालमत्तांचे नुकसान करतात. हे रोखण्यासाठी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळाने काही पावले उचलली आहेत. अशा बेशिस्त आणि टवाळखोरांकडून भरपाई करून घ्यावी. त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी असा ठराव करत कारवाईचा प्रस्ताव शालेय व्यवस्थापन समितीपुढे ठेवण्यात आला आहे.
शहरातील काही शाळा, महाविद्यालयांसमोर टोळके उभे राहते. मुलींची छेड काढणे, कॉमेंट करणे, पाठलाग करणे आदी प्रकार घडतात. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी पोलिस आयुक्तालयाने ‘दामिनी’ पथकांची स्थापना केली आहे. आता शालेय व्यवस्थापन समितीमधील मुख्याध्यापक, शिक्षक, व पालकांनी आपल्याच पाल्यांच्या सुरक्षेसाठी विशेष सूचना जारी केल्या आहेत. याबाबत १३ डिसेंबर २०२५ शासन निर्णयाबाबत शाळांनी शालेय व्यवस्थापन समितीत अनेक मुद्दे टाकून ठराव केला आहे. तो त्यांनी मुख्यमंत्री, शालेय शिक्षणमंत्री, शिक्षण सचिव, शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक, पोलिस आयुक्त व पोलिस अधीक्षक यांना पाठवला आहे.
शालेय व्यवस्थापन समितीने मांडलेले मुद्दे
- शाळेसमोर विनाकारण फिरताना आढळल्यास कारवाई
- शाळेत किंवा परिसरात मुलींना त्रास देणे, शेरेबाजी, इशारे, सोशल मीडियावरून छळ केल्यास गंभीर कारवाई
- शाळेच्या आवारात किंवा आसपास दुचाकी/ चारचाकी वाहने आणणे किंवा फिरवणे पूर्णतः बंदी
- मोबाइल फोन, हेडफोन, स्पीकर शाळेत आणण्यास सक्त मनाई (शाळेची परवानगी असल्याशिवाय)
- कोणत्याही प्रकारचे शस्त्र, धारदार वस्तू, लोखंडी साहित्य शाळेत आणणे हा कायदेशीर गुन्हा
- शिक्षक, मुख्याध्यापक, कर्मचारी यांच्याशी उद्धट वर्तन, धमकी किंवा गैरवर्तन केल्यास कठोर कारवाई
- शाळेच्या आवारात हाणामारी, टोळक्याने फिरणे, दहशत निर्माण केल्यास शून्य सहनशीलता
- शाळेची मालमत्ता (बेंच, फळे, खिडक्या, सीसीटीव्ही, बोर्ड) नुकसान केल्यास भरपाई आणि कारवाई
- शाळेच्या वेळेत किंवा नंतर वापर केल्यास थेट पोलिस कारवाई
- आपल्या पाल्यांच्या वर्तवणुकीची संपूर्ण जबाबदारी पालकांनी घेणे बंधनकारक
‘‘शाळा आणि परिसरातील गैरप्रकार रोखण्यासाठी पोलिस ठाण्यातर्फे विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन व सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांवर आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्यास तडजोड न करता त्वरित कारवाई करण्यात येईल.
- नंदकुमार सागर, सचिव, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा संघ मुख्याध्यापक महामंडळ
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.