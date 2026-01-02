निवडणुकीत कोट्यधीशांची मक्तेदारी !

पिंपरी, ता. २ ः पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीत राजकीय ताकदीसोबतच उमेदवारांची आर्थिक क्षमताही चर्चेचा विषय ठरली आहे. उमेदवारी अर्जांसोबत सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रांमधून कोट्यधीशांचे राजकारण ठळकपणे समोर आले आहे. प्रभाग क्रमांक २१ मधील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार संदीप वाघेरे तब्बल ३७० कोटींहून अधिक मालमत्तेसह शहरातील सर्वाधिक श्रीमंत उमेदवार ठरले आहेत. तर, त्यांच्या पाठोपाठ राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष योगेश बहल कोट्यधीशांच्या यादीत आघाडीवर आहेत.
निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार वाघेरे यांनी एकूण ३७० कोटी ८६ लाख ७० हजार रुपयांची स्थावर व जंगम मालमत्ता जाहीर केली आहे. प्रभाग क्रमांक २० मधून बहल यांनी प्रतिज्ञापत्रात १९३ कोटी ३३ लाख रुपयांची मालमत्ता दाखविली आहे. विशेष म्हणजे हे दोघे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अधिकृत उमेदवार आहे.
भारतीय जनता पक्षाकडील श्रीमंत उमेदवारांच्या यादीत पिंपळे सौदागर-रहाटणी प्रभाग क्रमांक २८ मधील उमेदवार कुंदा भिसे यांचाही समावेश असून त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात १०४ कोटी ३६ लाख रुपयांची स्थावर व जंगम मालमत्ता जाहीर केली आहे. त्याच पॅनेलमधील भाजपचे उमेदवार शत्रुघ्न काटे यांनीही आपल्या प्रतिज्ञापत्रात तब्बल ५८ कोटी रुपयांची स्थावर व जंगम मालमत्ता असल्याचे नमूद केले आहे.
दरम्यान, भाजपने उमेदवारी न दिल्याने नाराज झालेल्या रहाटणी-काळेवाडी प्रभाग क्रमांक २७ मधील सुनीता तापकीर यांनीही ८८ कोटींची मालमत्ता प्रतिज्ञापत्रात दाखवली आहे. तसेच, वाकड-पुनावळे प्रभाग क्रमांक २५ मधून भाजपच्या उमेदवार रेश्मा भुजबळ यांनी ५७ कोटींची मालमत्ता जाहीर केली आहे.
भाजपकडून तिकीट डावलल्याने नाराज झालेले राम वाकडकर यांनी प्रतिज्ञापत्रात ५० कोटींची मालमत्ता जाहीर केली आहे. पिंपळे निलख-विशालनगर प्रभाग क्रमांक २६ मधील उमेदवार स्नेहा कलाटे यांनी ३५ कोटींची मालमत्ता जाहीर केली आहे. तर, थेरगाव-दत्तनगर प्रभाग क्रमांक २४ मधून शिवसेनेचे उमेदवार तथा खासदार श्रीरंग बारणे यांचे पुत्र विश्वजीत बारणे यांनी २९ कोटींची मालमत्ता प्रतिज्ञापत्रात दाखवली आहे. त्यामुळे विविध पक्षांतील कोट्यधीश उमेदवारांमुळे यंदाची महापालिका निवडणूक आर्थिकदृष्ट्याही विशेष चर्चेचा विषय ठरत आहे.
