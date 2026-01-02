भाजप-राष्ट्रवादी लढतींकडे पिंपरीमध्ये सर्वांचे लक्ष
पिंपरी, ता. २ ः पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या ३२ प्रभागातील १२८ जागांसाठी ६९२ उमेदवार रिंगणात आहेत. बहुतांश लढती भाजप विरुद्ध राष्ट्रवादी अशाच होणार आहे. भाजपचे दोन उमेदवार बिनविरोध निवडून येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबाबत केवळ औपचारिक घोषणा बाकी आहे. १२० पेक्षा जास्त जागांवर केवळ भाजप व राष्ट्रवादीचेच उमेदवार आहेत. त्यामुळे त्यांच्या लढतींकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
निवडणुकीसाठी सुमारे साडेपाच हजार अर्जांची विक्री झाली होती. अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत एक हजार ९९५ अर्ज दाखल झाले होते. शुक्रवारी (ता. २) अर्जमाघारीचा शेवटचा दिवस होता. त्यानंतर ६९२ उमेदवार निवडणूक रिंगणात राहिले आहेत. अर्ज माघारी घेणाऱ्यांमध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेसच्या उमेदवारांचा समावेश आहे. प्रभाग २४ थेरगाव-गुजरनगर-पवारनगरमधील ‘ब’ आणि ‘क’ या जागांवर केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि ‘ड’ जागेवर केवळ शिवसेनेचा उमेदवार आहे. ‘ब’ आणि ‘क’ जागेसाठी भाजप व शिवसेनेच्या उमेदवारांनी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, त्यांचे एबी फॉर्म उशिरा पोहोचल्याने त्यांना अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवावी लागत आहे. ‘ड’ जागेवरील भाजप उमेदवाराचीही हीच स्थिती झाली आहे. त्यामुळे या तीन जागांवर भाजपचे चिन्ह नसेल.
---
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.