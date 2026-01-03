वाचक लिहीतात
वाकलेल्या लिंबाच्या झाडामुळे अपघाताचा धोका
शाहूनगर आराधना सोसायटीजवळील रस्त्यावर असलेले लिंबाचे झाड धोकादायक स्थितीत उभे आहे. हे झाड वाकलेले असून वाहतूक प्रवाहाच्या दृष्टीने अडथळा निर्माण करत आहे. यामुळे अपघाताची शक्यता निर्माण झाली आहे. हा मार्ग वर्दळीचा असून वाहतुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. महानगरपालिकेच्या उद्यान विभागाला कळवूनही त्याच्यावर कारवाई झालेली नाही. संबंधित ठिकाणी तातडीने पाहणी करून या झाडाची स्थिती तपासावी. आवश्यक असल्यास झाडाची छाटणी किंवा स्थलांतरित करावे.
- एस. जे. इंगवले, शाहूनगर

