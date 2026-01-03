जिल्ह्यातून २४ गुन्हेगार तडीपार
पिंपरी, ता. ३ : पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी डिसेंबर महिन्यात २४ सराईत गुन्हेगारांना पुणे जिल्ह्यातून तडीपार केले. यातील बहुतेक गुन्हेगारांवर विविध पोलिस ठाण्यांत गंभीर गुन्हे दाखल आहेत.
गुन्हेगारांची नावे अशी - दोन वर्षांसाठी तडीपार ः ओंकार ऊर्फ अण्णा बाळू हजारे (रा. चिंचवड), चिन्मय कैलास मोगल (रा. नवी सांगवी), संपत काका मिसाळ (रा. स्पाईन रोड, चिखली), आयुष जितेंद्र मोरे (रा. मोहननगर, चिंचवड), विशाल हनुमंत भुंडे (रा. जाधववस्ती, बावधन), सुजित तुकाराम गवारे (रा. भुकूम, मुळशी), राहुल प्रल्हाद यादव (रा. कुदळवाडी, चिखली), सतीश मोतीराम राठोड (रा. डुडुळगाव).
दीड वर्षांसाठी तडीपार ः संदीप अरुण शिंदे (रा. मेदनकरवाडी, चाकण).
एका वर्षासाठी तडीपार ः दयानंद बाबासाहेब ऊर्फ बालाजी घाडगे (रा. अजंठानगर, चिंचवड), संकेत प्रभाकर मेंढे (रा. रावेत), सिद्धार्थ राजू वाघमारे (रा. नाणेकर चाळ, पिंपरी), साईराज ऊर्फ शुभम मोहन दगडे (रा. बावधन), अमोल अरविंद खेडेकर (रा. थेरगाव), नीलेश पोपट राजिवडे (रा. हिंजवडी), सचिन मनोज दोडके (रा. सरकार चौक, मारुंजी), ओंकार नाना चंदनशिवे (रा. थेरगाव), प्रवीण दिनकर दिवेकर (रा. रहाटणी), मारुती शंकर पिटाळे (रा. वराळे, ता. खेड), नीलेश पुखराज रेनवा (रा. मोरेवस्ती, चिखली).
सहा महिन्यांसाठी तडीपार ः साहिल संजय सिंग (रा. पारखे वस्ती, हिंजवडी), अभिषेक उमेश पारखी (रा. सुतार वस्ती, माणगाव), प्रमोद तुकाराम चांदिरे (रा. सुसगाव), अशोक ऊर्फ बाळा ज्ञानदेव मडके (रा. कोकाटे वस्ती, बावधन).
