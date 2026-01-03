साई किरण, भारत, योगेश यांची विजयी सुरुवात

पिंपरी, ता.३ ः औद्योगिक क्रीडा संघटनेच्यावतीने ताथवडे येथे आयोजित ६२ व्या बॅडमिंटन स्पर्धेला शनिवारी (ता.३) सुरुवात झाली. पुरुष एकेरी गटाच्या पहिल्या फेरीत साई किरण इला (इमर्सन इंडिया), भारत चौधरी (ऑप्टिमायझर), योगेश मठपती (बजाज ऑटो आकुर्डी) आदींनी तर महिला एकेरीत आकांक्षा दरगर (बजाज ऑटो, आकुर्डी), रिचा ढाणे (फॉर्विया), माधुरी कडाने (सहाना इंजिनिअरिंग) आदींनी विजय मिळविले.
स्पर्धेचे उद्घाटन अल्ट्रा कॉर्पोटकचे संचालक यश भोसले यांच्या हस्ते झाले. यावेळी अल्ट्रा कॉर्पोटकचे सहयोगी संचालक दीपक शेट्टी, अमित काळे (डीजीएम-एचआर), व्यवस्थापक धीरज अधिकारी (एचआर), आशिष भोसले, औद्योगिक क्रीडा संघटनेचे उपाध्यक्ष नरेंद्र कदम, सचिव वसंत ठोंबरे, सहखजिनदार विजय हिंगे, स्पर्धा प्रमुख हरी देशपांडे, अमित कदम, सँडविक एशिया क्रीडा समितीचे दुष्यंत गायकवाड, अजित कुंभार, परबत कुंभार, ज्येष्ठ खेळाडू भानुदास कुलकर्णी, सत्यवान शिवले, सौरभ गवादे आदी उपस्थित होते. संघटनेचे खजिनदार प्रदीप वाघ यांनी औद्योगिक क्रीडा संघटनेची माहिती खेळाडूंना दिली. नरेंद्र कदम, वसंत ठोंबरे यांनी खेळाडूंना मार्गदर्शन केले.
पहिल्या फेरीतील काहीं निकाल पुढील प्रमाणे ः
पुरुष एकेरी - साई किरण इला (इमर्सन इंडिया) वि.वि. अजिंक्य नातू (सिंडुलर इंडिया) ३०-५. भारत चौधरी (ऑप्टिमायझर) वि.वि. दर्शन काळे (बजाज ऑटो, चाकण) ३०-१५. योगेश मठपती (बजाज ऑटो, आकुर्डी) वि.वि. भवानी सिंग (मिंडा कार्पोरेशन) ३०-२२.
पुरुष दुहेरी - गौरांग गुजराती, प्रल्हाद पत्की (थरमॅक्स) वि.वि. मंजुनाथ नायडू, रितेश गरड (मॅग्नम फोर्ज) ३०-२७.
रोहित बट्ट, स्वप्नील फुलसुंदर (ॲटलास कॉपको) वि.वि. प्रतीश कांबळे, सुमीत गिरी (वोस्टलपाईन) ३०-१०.
मिश्र दुहेरी - संदीप कामन्ना, आदिती पाठक (टीकेआयएल) वि.वि. फाणी, मालविका (प्राज इंडस्ट्रीज) ३०-१९.
महिला एकेरी - आकांक्षा दरगर (बजाज ऑटो, आकुर्डी) वि.वि.अनुष्का एम. (एसकेएफ) ३०-२६.
रिचा ढाणे (फॉर्विया) वि.वि. सीमा जावळेकर (टाटा मोटर्स) ३०-१७. माधुरी कडाने (सहाना इंजिनिअरिंग) वि.वि. अदिती पाठक (टीकेआयएल) ३०-२४.
तब्बल ४१ कंपन्यांचा सहभाग
या स्पर्धेस अल्ट्रा कॉर्पोटेक, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो (आकुर्डी), बजाज ऑटो (चाकण), मिंडा कॉर्पोरेशन, फिलिप्स, शिंडलेर, ॲटलास कॉपको, टीई कनेक्टिव्हिटी, अटॉस, फॉर्विया, फ्लीटगार्ड फिल्टर्स, टाटा टेक्नॉलॉजी, अशा एकूण ४१ कंपन्यांच्या ३६० महिला व पुरुष खेळाडूंनी सहभाग नोंदविला आहे.
