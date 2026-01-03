पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीत चिन्ह वाटपाने रंगत
पिंपरी, ता. ३ : पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी उमेदवारांना निवडणूक चिन्हांचे वाटप शनिवारी (ता. ३) झाले. अधिकृत पक्षांच्या निश्चित चिन्हांसह अपक्ष उमेदवारांना मिळालेल्या मुक्त चिन्हांमुळे निवडणूक रंगतदार ठरण्याची चिन्हे आहेत.
निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार सर्व आठ निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयांमध्ये चिन्ह वाटपाची प्रक्रिया झाली. प्रथम राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त पक्ष, त्यानंतर राज्यस्तरीय पक्ष, त्यानंतर इतर राज्यांतील आणि अखेरीस अपक्ष व स्वतंत्र उमेदवारांना चिन्ह देण्यात आले.
राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त पक्षांमध्ये भाजपला कमळ, काँग्रेसला हात, आम आदमी पक्षाला झाडू, बहुजन समाज पक्षाला हत्ती हे चिन्ह मिळाले. राज्यातील प्रमुख पक्षांमध्ये शिवसेनेला धनुष्यबाण, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला मशाल, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला घड्याळ, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला तुतारी वाजवणारा माणूस, तर मनसेला रेल्वे इंजिन हे चिन्ह मिळाले. वंचित बहुजन आघाडीला काही प्रभागात गॅस सिलिंडर तर काही प्रभागात नारळ हे चिन्ह मिळाले. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला हातोडा-विळा-तारा चिन्ह मिळाले. सनय छत्रपती शासन पक्षाला पुस्तक हे चिन्ह मिळाले आहे. तर यानंतर अपक्ष आणि बंडखोर उमेदवारांसाठी मुक्त चिन्हांचा क्रम लागला.
अपक्षांना मिळालेली चिन्हे
अपक्षांची ऑटो रिक्षा, गॅस सिलिंडर, कपबशी, पुस्तक, नारळ, अंगठी, सफरचंद या चिन्हांना सर्वाधिक पसंती दिसली. सूर्यफूल, बस, बॅट, शिवणयंत्र, बुद्धीबळ, शिट्टी, लॅपटॉप, कोट, एअर कंडिशनर, पांगुळगाडा, फुगा, हेलिकॉप्टर, स्टंप, पेनची नीब, टोपली, हिरा, छत्री, विजेरी (टॉर्च), फुटबॉल, किटली, नारळाची बाग अशी वेगवेगळी व लक्षवेधी चिन्हे उमेदवारांना मिळाली.
दरम्यान, प्रभाग क्रमांक २४ मध्ये तीन भाजप आणि दोन शिवसेनेच्या उमेदवारांनी उशिरा एबी अर्ज दाखल केल्याने त्यांचा अर्ज स्वीकारण्यात आला नाही. त्यामुळे त्यांचा अपक्ष अर्ज राहिला. यामध्ये शालिनी गुजर यांना कपाट, करिष्मा बारणे यांना एअर कंडिशनर, गणेश गुजर यांना कप बशी चिन्ह मिळाले. रूपाली गुजर यांना ऑटो रिक्षा आणि निशा प्रभू यांना सफरचंद चिन्ह मिळाले.
