ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे कार्य आजही प्रेरणादायक ः बगाडे
पिंपरी, ता. ३ : ‘ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी भारतात महिला शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवून समाजपरिवर्तनाची चळवळ उभी केली. शिक्षणाच्या माध्यमातून स्त्री-पुरुष समानता, सामाजिक न्याय व मानवी मूल्यांची जपणूक त्यांनी प्रभावीपणे केली. त्यांचे व्यापक कार्य आजही आपल्याला प्रगती, समता व संवेदनशील समाज घडविण्यासाठी प्रेरणादायक ठरते. त्यांच्या विचारांचा वारसा जपत पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका सर्वसमावेशक विकासासाठी कटिबद्ध आहे,’ असे प्रतिपादन अतिरिक्त आयुक्त विक्रांत बगाडे यांनी केले.
भारताच्या पहिल्या महिला शिक्षिका ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त महानगरपालिकेच्या मुख्य प्रशासकीय इमारतीमधील ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमेस त्यांनी पुष्पहार अर्पण केला. यावेळी विशेष अधिकारी किरण गायकवाड, जनता संपर्क अधिकारी प्रफुल्ल पुराणिक आदी उपस्थित होते.
पिंपरी येथील ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारक येथील ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. मोशी येथील ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करण्यात आले. महिला शिक्षक दिनाचे औचित्य साधून महापालिकेने ‘मी सावित्री’ या एकपात्री नाट्यप्रयोगाचे आयोजन महापालिकेच्या ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारक येथे केले होते.
