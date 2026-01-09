‘सत्याचा आसूड’ पुस्तकाचे प्रकाशन
पिंपरी, ता. ९ : महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन संघर्षावर भाष्य करणारे ‘सत्याचा आसूड’ या पुस्तकाचे प्रकाशन हृदयरोग तज्ज्ञ डॉ. वसंत काटे यांच्या हस्ते झाले.
निगडी प्राधिकरण येथे पार पडलेल्या या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी फलटण येथील साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष महादेव गुंजवटे, लेखक संपतराव टेंबरे, लेखक रवींद्र वेदपाठक, फिलिप वायदंडे उपस्थित होते. ‘ऊस हे उत्पन्न देणारे पीक असले तरी प्रत्यक्षात शेतकरी हा नेहमीच तोट्यातच राहतो. उसापासून साखर, इथेनॉल, वीज व अन्य अनेक उपउत्पादने तयार होतात. ’ असे मत गुंजवटे यांनी मांडले. परंतु त्यापासून मिळणारा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचत नसल्याची खंतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. ‘सत्याचा आसूड’ हे पुस्तक म्हणजे शेतकऱ्यांच्या वेदनांचा आणि अन्यायाचा आरसा आहे. वाढते उत्पादन खर्च, उशिरा मिळणारे पैसे, बाजारपेठेतील शोषण आणि धोरणात्मक उदासीनता यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी आर्थिक विवंचनेत सापडला आहे. ’ असे मत लेखक सुरेश शिंदे यांनी मांडले.
पन्नास वर्षांहून अधिक काळ अमेरिकेत राहून वैद्यकीय क्षेत्रात उत्तम कामगिरी करणाऱ्या डॉ. काटे यांची गुंजवटे यांनी यावेळी प्रकट मुलाखत घेतली. या कार्यक्रमाचे आयोजन प्रा. विजय खुडे, अविनाश पाटोळे, प्रा. संतोष फसगे यांनी केले.
