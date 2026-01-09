दुर्गा देवी टेकडीवर बिबट्यासदृश्य प्राण्याचा वावर
पिंपरी, ता. ९ : निगडीतील दुर्गा देवी टेकडीवर बिबट्यासदृश्य प्राण्याचा वावर असल्याचे शुक्रवारी (ता.९) समोर आल्याने परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना वनविभागाच्या वतीने सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. दरम्यान, दुपारी पर्यटकांसाठी टेकडीवर प्रवेश बंद ठेवण्यात आला.
दुर्गा देवी टेकडीवर फिरायला येणाऱ्या नागरिकांना शुक्रवारी (ता.९) पहाटे टेकडीवर बिबट्यासदृश्य प्राणी आढळल्याची तक्रार केली. याबाबच लगेचच वनविभागाला कळविण्यात आले. त्यानंतर दिवसभर शोधमोहीम राबविण्यात आली. वनविभागाने या परिसरात आधुनिक उपकरणांचा वापर करून पाहणी केली. बिबट्याचा वावर तपासण्यासाठी ठिकठिकाणी ‘ट्रॅप कॅमेरे’ बसवले. दिवसभर शोधल्यानंतरही बिबट्या आढळून न आल्याने शनिवारी (ता.९) हा परिसर नागरिकांसाठी खुला ठेवला जाणार आहे. पण, या भागात गस्त वाढविण्यात आल्याचे उद्यान विभागाने स्पष्ट केले आहे.
नागरिकांसाठी सूचना
- दुर्गा देवी टेकडीवर वन्यप्राण्याच्या वावर असल्याच्या शक्यतेमुळे नागरिकांनी पहाटे टेकडीवर न येता सूर्योदयानंतर यावे
- टेकडीवर एकट्याने येऊ नये. या परिसरात राहणाऱ्यांनी पहाटे व रात्रीच्या वेळी बाहेर पडताना काळजी घ्यावी
- लहान मुले, वृद्धांना घराबाहेर एकटे सोडू नये. पाळीव श्वानांना वनक्षेत्रात फिरवायला नेणे टाळावे
- नागरिकांना बिबट्याबद्दल माहिती मिळाल्यास अथवा तसा प्राणी दिसल्यास त्यांनी तत्काळ १९२६ या हेल्पलाइन क्रमांकावर वनविभागाशी संपर्क साधावा
शुक्रवारी पहाटे दुर्गा देवी टेकडीवर बिबट्यासदृश प्राणी दिसल्याची तक्रार आल्यानंतर आम्ही वन विभागाला कळवले आहे. वनविभागाच्या वतीने आज दिवसभर बिबट्याचा शोध घेण्यात आला. अद्यापही शोध सुरू आहे. बिबट वावराच्या माहितीला पुष्टी मिळालेली नाही. उद्यान विभागाच्या वतीनेही या भागात गस्त घातली जात आहे. बिबट्या असल्याचे स्पष्ट न झाल्याने दुर्गा देवी उद्यानात प्रवेशबंदी केलेली नाही.
- महेश गारगोटे, मुख्य उद्यान अधीक्षक, महापालिका
