गरिबांचे कल्याण हाच भाजपचा मंत्र
पिंपरी, ता. ८ ः ‘‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात विकासाचे राजकारण रुजवले आहे. उज्ज्वला गॅस योजनेसारख्या उपक्रमांद्वारे महिला सक्षमीकरणाचे भक्कम काम केले आहे. गरीब कल्याण हाच भाजपचा एकमेव मंत्र असल्याचा स्पष्ट संदेश पंतप्रधानांनी दिला आहे. जनधन, लाडकी बहीण यासारख्या योजनांच्या माध्यमातून हा मंत्र प्रत्यक्षात उतरवला आहे,’’ असे प्रतिपादन पशुसंर्वधन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केले.
भाजप उमेदवारांच्या प्रचारार्थ आयोजित रहाटणीतील सभेत मुंडे बोलत होत्या. आमदार शंकर जगताप, उमा खापरे, शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे आदी उपस्थित होते. मुंडे म्हणाल्या, ‘‘पिंपरी चिंचवड शहरातील नागरिकांचे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्यावर प्रेम आहे. कमळ हे ब्रँड आहे, त्याला मुंडे नाव जोडले आहे. दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत भाजपची सत्ता आहे. आता शक्तीयुग आहे आणि या युगात स्त्रीशक्तीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. तिच्याशिवाय जगाची उभारणी शक्य नाही.’’
मुख्यंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाचे कौतुक करताना त्या म्हणाल्या, ‘‘सर्व घटकांना समान न्याय देण्याचे काम मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी फौज उभारताना सर्व जाती-धर्मातील लोकांना सोबत घेतले; तोच आदर्श भाजपचा आहे. सर्वांना समान न्याय द्या, महिलांना सन्मान द्या, हीच आपली संस्कृती असून, संस्कृतीवर प्रेम करणारा माणूस सर्वांवर प्रेम करतो.’’ शहरातील जमिनीच्या आरक्षणासह इतर प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याची ग्वाहीही त्यांनी यावेळी दिली. माणसा-माणसात विष पसरविणाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करा. भूलथापांना बळी पडू नका. कोण आरोप करतो याकडे लक्ष न देता विकास आणि विश्वासावर मतदान करा, असेही त्यांनी सांगितले.
