पिंपरी मुख्यमंत्री सभेकडे लक्ष
मुख्यमंत्री पवारांचे मुद्दे खोडणार?
आकुर्डीत आज सभा; स्थानिक नेतृत्वावावरूनही उत्सुकता
पिंपरी, ता. ९ ः महापालिका निवडणुकीतील प्रचारादरम्यान उपमुख्यमंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार यांनी पिंपरी चिंचवड शहरावर लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसते आहे. त्यांनी प्रत्येक सभा व माध्यमांशी संवाद साधताना भारतीय जनता पक्षाच्या स्थानिक नेतृत्वावर आणि २०१७ ते २०२२ या कालावधीतील महापालिकेतील कारभारावर सडकून टीका केली आहे. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भाजप उमेदवारांच्या प्रचारासाठी शनिवारी (ता. १०) दुपारी २.३० वाजता आकुर्डीत सभा होत आहे. त्यात ते काय भूमिका मांडतात? पवारांचे मुद्दे खोडून काढतात? की पक्षाच्या स्थानिक नेतृत्वाला धारेवर धरून कानपिचक्या देतात? याची उत्सुकता आहे.
महापालिकेवर २००२ पासून २०१७ पर्यंत सलग १५ वर्षे राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता होती. २०१७ मध्ये भाजपने जोरदार मुसंडी मारत १२८ पैकी ७७ जागा जिंकून महापालिका ताब्यात घेतली. यासाठी दिवंगत आमदार लक्ष्मण जगताप आणि आमदार महेश लांडगे यांचे योगदान अधिक होते. कारण, दोघेही भाजपमध्ये नव्यानेच दाखल झालेले होते. त्यांच्या नेतृत्वाखालीच निवडणूक लढवली गेली होती. विशेषतः दोघेही पूर्वाश्रमीचे राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते व पदाधिकारी आहेत. मात्र, २०१७ चा पराभव अजित पवार यांच्या जिव्हारी लागला आहे. त्यांनी याबाबत वेळोवेळी बोलून दाखवले आहे. आता त्यांना महापालिका पुन्हा ताब्यात घ्यायची आहे तर भाजपला सत्ता राखायची आहे. त्यासाठी आरपीआयच्या मदतीने भाजपने तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या मदतीने राष्ट्रवादीने सर्व १२८ जागांवर उमेदवार उभे केले आहेत. त्यातील काही भाजपमधील नाराज राष्ट्रवादीचे, तर राष्ट्रवादीवर नाराज काही भाजपचे उमेदवार आहेत. अधिकाधिक नगरसेवक निवडून आणण्याचे आव्हान दोन्ही पक्षांपुढे आहे.
अशी आहेत गणिते
- पिंपरी चिंचवड निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसची सर्व सूत्रे अजित पवार यांनी स्वतःकडे ठेवले आहेत
- भाजपच्या राज्य नेतृत्वाने स्थानिक नेत्यांचे विशेषतः पाच जणांच्या कोअर कमिटीचे न ऐकता वरिष्ठ पातळीवरील निर्णयानुसार अन्य पक्षातील काहींना पक्ष प्रवेश देऊन उमेदवारी दिली आहे
निवडणुकीच्या प्रचारात
- आता निवडणूक प्रचार शिगेला पोहोचला असून अजित पवार यांनी भाजपच्या स्थानिक नेत्यांवर विशेषतः आमदार महेश लांडगे व शंकर जगताप यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत.
- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही शुक्रवारी (ता. १०) मोबाईलद्वारे साधलेल्या संवादातही आमदारांवर टीका केली. त्यामुळे शनिवारी मुख्यमंत्री काय प्रत्युत्तर देतात? याची अधिक उत्सुकता आहे.
