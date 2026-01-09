प्रभाग क्रमांक २६ चा विकासाचा आराखडा जाहीर
पिंपरी, ता. ९ : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका निवडणूक २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर पिंपळे निलख येथील ग्रामदैवत भैरवनाथ मंदिर परिसरात भव्य प्रचार सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या सभेत बोलताना माजी स्थायी समितीचे अध्यक्ष विलास नांदगुडे यांनी पिंपळे निलख व वाकड परिसराच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वपूर्ण विकासाचा आराखडा जाहीर केला.
नांदगुडे म्हणाले, ‘साई चौक ते औंध मिलिटरीकडे जाणारा शंभर फुटी रस्ता तयार करण्यात येणार असून, पिंपळे निलख ते बालेवाडी दरम्यान दोन नद्यांवर दोन नवीन पूल उभारले जाणार आहेत. मिलिटरीकडून स्टेडियमसाठी जागा घेण्याचा पाठपुरावा केला जाईल. पिंपळे निलख-वाकड परिसरात बालगंधर्वसारखे सुसज्ज नाट्यगृह उभारणार. पिंपळे निलख येथील भाजी मंडईचे आरक्षण विकसित करणे, बस टर्मिनलचा कायापालट करणे, विशालनगर येथील खेळाचे मैदान विकसित करणे, तसेच नदी सुधार प्रकल्पाला गती देणार आहे. लष्कराने घेतलेल्या जमिनींची नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी ठोस भूमिका घेणार आहे.’
या सभेला प्रभाग क्रमांक २६ चे अपक्ष उमेदवार शंतनू नांदगुडे, सगर पवार, मीरा कदम यांच्यासह माजी नगरसेविका सुजाता नांदगुडे, नितीन थोपटे, शशिकांत मोरे, अशोक बालवडकर, विकास जगदने, मनोज कांबळे, रवींद्र कांबळे, नारायण इंगवले आदी उपस्थित होते.
पिंपळे निलख : येथील जाहीर सभेत बोलताना माजी स्थायी समिती अध्यक्ष विलास नांदगुडे, शंतनू नांदगुडे, सगर पवार आदी.
