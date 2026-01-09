प्रभाग १६ मध्ये आज राष्ट्रवादी काँग्रेसची प्रचार फेरी
पिंपरी, ता. ९ : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका निवडणूकीसाठी प्रभाग क्रमांक १६ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांच्या प्रचारासाठी रविवारी (ता. ११) सकाळी दुचाकी व चारचाकी रॅली होणार आहे. प्रभाग १६ चे पॅनेल प्रमुख, उमेदवार व माजी नगरसेवक मोरेश्वर भोंडवे यांच्या नेतृत्वाखाली नियोजन करण्यात आले.
यासाठी आयोजित बैठकीस त्यांच्यासह उमेदवार जयश्री भोंडवे, उमेदवार आशा भोंडवे तसेच उमेदवार श्रेया तरस-गायकवाड उपस्थित होते. यासह पोलिस पाटील दिवाणजी भोंडवे, अक्षय तरस, तानाजी भोंडवे, कुणाल भोंडवे, संदीप गोजगे, संदीप भोंडवे, नवनाथ भोंडवे, निखिल भोंडवे, माऊली भोंडवे, प्रमोद भोंडवे, स्वप्नील भोंडवे, बबन फडके, राजेंद्र म्हस्के, रमेश शिंदे, मनोहर भोंडवे उपस्थित होते.
बैठकीदरम्यान उपस्थित नागरिकांनी प्रभागात आतापर्यंत झालेल्या विकासकामांची प्रशंसा केली, तसेच अपेक्षित विकासाबाबत मते मांडली. उमेदवारांनी प्रत्येक मुद्दा गांभीर्याने ऐकून घेत निवडणुकीनंतर ठोस नियोजन व कालबद्ध अंमलबजावणीद्वारे समस्या मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले.
यावेळी मोरेश्वर भोंडवे म्हणाले, “मी गेली कित्येक वर्षे सातत्याने संघर्ष करत आहे. हा संघर्ष वैयक्तिक स्वार्थासाठी नसून, केवळ सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांसाठी आहे. विकासातील दरी भरून काढून या भागाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हेच आमचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.”
चार चाकी व दुचाकी फेरीचा मार्ग
रविवारी सकाळी ९.३० वाजता ही भव्य रॅली मोरेश्वर भोंडवे यांच्या निवासस्थानापासून सुरू होणार असून चंद्रभागा कॉर्नर, के व्हिला सोसायटी, एम. बी. कॅम्प, विकासनगर, मुकाई चौक, किवळे, मामुर्डी, रावेत गावठाण, शिंदे वस्ती, प्राधिकरण सेक्टर २९ व ३२, डी. वाय. पाटील कॉलेज रोड, धर्मराज चौक, गुरुद्वारा चौक, ममेली चौक, चिंतामणी चौक, वाल्हेकरवाडी मार्गे रावेत येथील निवृत्ती लॉन्स येथे समारोप होणार आहे.
-----
