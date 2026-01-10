निवडणुकीमुळे १५ जानेवारीला आरटीओला सार्वजनिक सुट्टी
पिंपरी, ता. १० ः महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पिंपरी चिंचवड प्रादेशिक परिवहन विभागाला (आरटीओ) १५ जानेवारी रोजी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली आहे. शिकाऊ किंवा पक्क्या वाहनचालक परवाना चाचणीसाठी आगाऊ वेळ घेतलेल्या अर्जदारांनी शासकीय सुट्टीचे दिवस सोडून कोणत्याही दिवशी चाचणी देण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, अशी माहिती परिवहन विभागाकडून देण्यात आली.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार राज्यात २९ महानगरपालिकांसाठी १५ जानेवारी रोजी मतदान होणार आहे. त्यामुळे या महानगरपालिकांच्या हद्दीतील नागरिकांना मतदानाचा सहज हक्क बजावता यावा म्हणून संबंधित त्या क्षेत्रातील शासकीय कार्यालये, खासगी आस्थापनांना सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करावी, किंवा काही तासांसाठी मतदानासाठी अवधी उपलब्ध करून द्यावा, असे निर्देश राज्य शासनाकडून पत्रकाद्वारे देण्यात आले. त्या पार्श्वभूमीवर २९ महानगरपालिकांच्या हद्दीत येणाऱ्या प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना १५ जानेवारी रोजी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली आहे.
अर्जदारांना पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध
१५ जानेवारीला शिकाऊ किंवा पक्क्या वाहनचालक परवाना चाचणीसाठी आगाऊ वेळ घेतलेल्या अर्जदारांना पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून दिली आहे. संबंधित चाचणीधारकांना नव्याने ऑनलाइन आरक्षण करण्याची आवश्यकता नसून, शासकीय सुट्टीचे दिवस सोडून कोणत्याही दिवशी चाचणी देण्यासाठीचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. संबंधित तारखेची आरक्षण पावती सोबत कार्यालयीन वेळेत चाचणीसाठी हजर राहावे. त्यामुळे मुभा दिलेल्या दिवसांत चाचणी द्यावी, असे आवाहन आरटीओ कार्यालयाकडून करण्यात आले आहे.
