गुन्हे वृत्त
तडीपार गुंडाला कोयत्यासह अटक
पिंपरी : पुणे जिल्ह्यातून दोन वर्षांसाठी तडीपार केलेले असतानाही चिखलीतील मोरे वस्ती येथे गुंडाला चिखली पोलिसांनी कोयत्यासह अटक केली.
विकास गवळी (रा. मोरेवस्ती, चिखली) असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे. आरोपी तडीपारी आदेशाचा भंग करून कोणतीही परवानगी न घेता शहरात आला. याबाबत पोलिसांना माहिती मिळाली असता त्याला ताब्यात घेत झडती घेतल्यानंतर त्याच्याकडे एक कोयता आढळला.
मोटारीच्या धडकेत दुचाकीस्वार महिलेचा मृत्यू
पिंपरी : सांगवीतील राजीव गांधी पुलाजवळ मोटारीने दुचाकीला समोरून दिलेल्या धडकेत दुचाकीस्वार महिलेचा मृत्यू झाला.
मानसी वाडेकर (वय ४०) असे मृत्यू झालेल्या महिलेचे नाव आहे. या प्रकरणी मानसी यांचे चुलत भाऊ अमेय वाडेकर (रा. इंद्रायणी कॉलनी, तळेगाव दाभाडे) यांनी सांगवी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी शुक्रवारी (ता. ९) रात्री ऋषी टंकसाळे (रा. शुक्रवार पेठ, पुणे) या मोटार चालकावर गुन्हा दाखल केला आहे. मानसी या गुरुवारी (ता. ८) सकाळी तळेगावहून शिवाजीनगरकडे दुचाकीवरून जात असताना मोटारीने मानसी यांच्या दुचाकीला धडक दिली. या अपघातात गंभीर जखमी झाल्याने मानसी यांचा उपचारापूर्वीच मृत्यू झाला.
दारू विक्री प्रकरणी महिलेवर गुन्हा
पिंपरी : विक्रीसाठी बेकायदारित्या दारू जवळ बाळगल्याप्रकरणी एका महिलेवर वाकड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही कारवाई गुन्हे शाखेच्या खंडणी विरोधी पथकाने वाकड येथील काळाखडक परिसरात केली. काळाखडक येथे राहणाऱ्या ४२ वर्षीय महिलेकडून १३ हजार रुपये किमतीची दारू पोलिसांनी जप्त केली.
गुटखा विक्री प्रकरणी तिघांवर कारवाई
पिंपरी : बेकायदारित्या गुटखा विक्री व साठा केल्याप्रकरणी वाकड व किवळे येथे केलेल्या दोन वेगवेगळ्या कारवाईत पोलिसांनी तिघांवर गुन्हा दाखल केला आहे.
वाकडमधील मधुबन चौक येथील पान टपरीवर हिंजवडी पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत सौरभ मिश्रा (रा. वाकड, मूळ रा. उत्तर प्रदेश) व एक अल्पवयीन मुलगा यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपींनी सुमारे साडे चार हजार रुपये किमतीचा गुटखा विक्रीसाठी ठेवल्याचे आढळले. तर किवळे येथील एका किराणा दुकानात पोलिसांच्या गुन्हे शाखा युनिट दोनच्या पथकाने केलेल्या कारवाईत नीरज गुप्ता (रा. तरस मळा, किवळे) याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपीच्या दुकानातून सुमारे साडे सहा हजार रुपये किमतीचा गुटखा जप्त करण्यात आला.
