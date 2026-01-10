रावेत, किवळे, मामुर्डी येथे रस्त्यांचे विस्तीर्ण जाळे
पिंपरी, ता. १० : महापालिकेच्या किवळे-रावेत-विकासनगर प्रभाग क्रमांक १६ मध्ये रावेत म्हस्केवस्ती, श्रीराम चौक, रावेत प्राधिकरण, गुरुद्वारा, किवळे व मामुर्डी या वेगाने विकसित होत असलेल्या भागांत गेल्या काही वर्षांत मुख्य व अंतर्गत रस्त्यांचे भक्कम आणि विस्तीर्ण जाळे उभे राहिले आहे. रस्ते विकासामुळे वाहतूक कोंडी कमी होऊन नागरिकांच्या दैनंदिन प्रवासातील अडचणी मोठ्या प्रमाणात दूर झाल्या असून परिसराच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळाली आहे. हा विकास माजी नगरसेवक मोरेश्वर भोंडवे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे शक्य झाला आहे.
प्रचारात नागरिकांशी बोलताना किवळे-रावेत-विकासनगर प्रभाग क्रमांक १६ मधील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पॅनेल प्रमुख व उमेदवार मोरेश्वर भोंडवे, उमेदवार जयश्री भोंडवे, आशा भोंडवे, श्रेया तरस-गायकवाड यांनी प्रभागात आज पर्यंत केलेल्या कामाच्या जोरावर आम्ही मतदारांपुढे जात असल्याचे सांगितले
विकासाचा कणा ठरले रस्ते
पूर्वी रावेत, किवळे व मामुर्डी परिसरात अपुरे रस्ते, अरुंद मार्ग, खड्डे आणि वाढती वाहतूक यामुळे नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत होता. मात्र नियोजनबद्ध पद्धतीने राबवलेल्या रस्ते विकास प्रकल्पांमुळे आज या भागात उत्तम कनेक्टिव्हिटी निर्माण झाली आहे. विशेषतः रावेत बीआरटी रस्ता ते म्हस्के वस्ती रस्ता तसेच मुकाई चौक ते रावेत चौक बीआरटी रस्त्यामुळे वाहतूक कोंडी कमी झाली आहे. आकुर्डी रेल्वे स्टेशन परिसरात वाढत्या प्रवासी संख्येमुळे रेल्वे क्रॉसिंग ओलांडणे विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक व स्थानिक रहिवाशांसाठी धोकादायक बनले होते. या पार्श्वभूमीवर पाठपुरावा करून आकुर्डी रेल्वे स्टेशन लगत नवीन सबवे तसेच बिजलीनगर सबवेची निर्मिती केली.
---
विकासाबरोबर जीवनमानात सुधारणा रस्ते, सबवे आणि पूल यांसारख्या पायाभूत सुविधांमुळे केवळ वाहतूकच नव्हे तर परिसरातील आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक विकासालाही गती मिळाली आहे. नवीन गृहप्रकल्प, व्यापारी उपक्रम आणि शिक्षणसंस्था येथे स्थायिक होत असून रावेत, किवळे व मामुर्डी भागाचा चेहरामोहरा बदलत आहे.
- माजी नगरसेवक मोरेश्वर भोंडवे, उमेदवार व माजी नगरसेवक
फोटो ओळ -
किवळे : प्रभाग १६ मधील विकास कामाची पाहणी करताना माजी नगरसेवक मोरेश्वर भोंडवे.
