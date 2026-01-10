पिंपरी चिंचवडचा विकास हाच राष्ट्रवादीचा अजेंडा
पिंपरी, ता. १० ः ‘महापालिका निवडणुकीचा जोर वाढला असून अवघे काही दिवस शिल्लक आहेत. प्रत्येक प्रभागातील निरीक्षकांशी प्रचारासंदर्भात बैठका घेतल्या आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शहराच्या निर्मितीत मनापासून सहभाग घेतला आहे. शहर विकासाचा त्यांचा प्रवास सर्वांना ज्ञात असून शहराचा विकास हाच पक्षाचा अजेंडा आहे,’ असे प्रतिपादन खासदार सुनेत्रा पवार यांनी केले.
पिंपरी चिंचवडमधील विविध प्रभागांतील पक्ष निरीक्षकांची खासदार सुनेत्रा पवार यांनी भेट घेऊन प्रचाराचा आढावा घेतला. माजी आमदार विलास लांडे यांच्या घरी त्यांनी सदिच्छा भेट दिली. त्यावेळी माध्यमांशी बोलताना त्या म्हणाल्या, ‘‘अजित पवार यांनी या शहराशी आत्मीयतेने नाते जपले. त्यांनी दिलेला वेळ, विचार आणि व्हीजन या बळावर शहराचा सर्वांगीण विकास केला. मुलांप्रमाणे शहरावर प्रेम करत प्रत्येक घटकाचा विचार करून विकासकामे राबवली. काही जण मोठे होण्यासाठी टीका करतात; मात्र अशा सर्व गोष्टींवर मात करत अजित पवार विकासाचा मुद्दा घेऊन पुढे जात असून शहराला नवचैतन्य देत आहेत. आगामी काळातही विकास हाच एकमेव मुद्दा राहील, अन्य विषयांकडे लक्ष दिले जाणार नाही.’’
कुटुंब म्हणून आम्ही एकत्र
सर्वच महापालिकांमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने आघाडी-युती होत असून पिंपरी चिंचवडमध्येही तशाच पद्धतीने युती झाली आहे. इतर राजकीय बाबी वरिष्ठ पातळीवर ठरवल्या असल्याचे खासदार सुनेत्रा पवार यांनी सांगितले. दरम्यान, अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांना बऱ्याच दिवसांनंतर एका व्यासपीठावर एकत्र पाहण्याचा आनंद झाल्याची भावना व्यक्त करत, ‘आम्ही कुटुंब म्हणून नेहमी एकत्र आहोत,’ असेही त्यांनी सांगितले.
---
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.