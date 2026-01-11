पिंपरी-चिंचवड
प्रचाराच्या गाड्यांमुळे विद्यार्थ्यांना त्रास
सध्या प्रचारासाठी सर्वच उमेदवार ऑटो रिक्षांवर भोंगे लावून शहरातील विविध भागांत प्रचार करत आहेत. शहरातील अनेक अभ्यासिका, वाचनालये व शैक्षणिक परिसरांजवळ प्रचार वाहने थांबवून घोषणा दिल्या जात आहेत. यामुळे अभ्यासात मग्न असलेल्या विद्यार्थ्यांची एकाग्रता भंग पावत आहे. बारावी आणि दहावीच्या आगामी परीक्षा तसेच स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्यांना अभ्यासिकेत बसून तयारी करावी लागते. मात्र, अचानक ऑटोवरून भोंग्यांचा प्रचंड आवाज सुरू झाला की अभ्यास करणे अशक्य होते. ध्वनिप्रदूषण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी नागरिक आणि विद्यार्थ्यांकडून होत आहे.
- साईनाथ गंगाधरे, चिंचवड