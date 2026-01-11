गुन्हे वृत्त
रिक्षा चालकाला मारहाण करून लुटले
पिंपरी : मोशीतील बोऱ्हाडेवस्ती परिसरात रिक्षा चालकाला मारहाण करून त्याच्याकडील रोकड लुटण्यात आली. याप्रकरणी नितीन देवराव दवणे यांनी एमआयडीसी भोसरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार पोलिसांनी चार जणांना अटक केली. मुकेश देवानंद परघने (रा. पांडवनगर, भोसरी), ओम संजीव चौधरी (रा. चाफेकर चौक, चिंचवड), जयेश युवराज शिंदे आणि ओंकार विठोबा राऊत (दोघेही रा. शास्त्री चौक, भोसरी) अशी आरोपींची नावे आहेत. फिर्यादीने रिक्षा सिग्नलपाशी थांबवली होती. आळंदीला जायचे म्हणून आरोपींनी रिक्षा देहू फाट्यावरून पुन्हा बोऱ्हाडेवस्तीत आणली. तेथे आरोपींनी बेदम मारहाण करून फिर्यादीच्या खिशातील १,७०० रुपये जबरदस्तीने हिसकावून घेतले.
-------------
चिखलीत तरुणाला दगडाने मारहाण
पिंपरी : चिखलीतील पिंगळे रस्त्यावर एका तरुणाला दगडाने आणि लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करण्यात आली. याप्रकरणी श्रीगणेश अनिल चौधरी (रा. केशवनगर, चिखली) यांनी चिखली पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार पोलिसांनी रितेश गवते (रा. सोनवणे वस्ती, चिखली), सोहम भोर (रा. भोरवाडी, मंचर) आणि आदित्य आढागळे यांच्यावर गुन्हा दाखल केला. फिर्यादी डिलिव्हरी बॉय आहेत. एका कंपनीची डिलिव्हरी देण्यासाठी जाताना आरोपींनी त्यांना एका टपरीच्या मागे नेले. ‘तू माझ्या नातेवाइकांबद्दल काय बोलला होतास,’ अशी विचारणा करीत आरोपींनी मारहाण केली.
---------------------
तडीपार गुंडाला कोयत्यासह अटक
पिंपरी : दोन वर्षांसाठी शहरातून तडीपार असूनही शहरात आलेल्या गुंडाला पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या गुंडा विरोधी पथकाने अटक केली. त्याच्याकडून एक कोयता जप्त करण्यात आला. पिंपरीतील वैभवनगर परिसरात ही कारवाई करण्यात आली. गणेश ऊर्फ बाळा विलास चव्हाण (रा. काळाखडक, वाकड) असे गुंडाचे नाव आहे. कोणतीही कायदेशीर परवानगी न घेता तडीपार आदेशाचा भंग करून तो शहरात आला होता.
-----------------
