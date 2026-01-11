पिंपरी राष्ट्रवादी जाहीरनामा
सात संकल्प, पुन्हा सुरुवात
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे निवडणूक हमीपत्र उपमुख्यमंत्री पवार यांच्याहस्ते प्रकाशित
पिंपरी, ता. ११ ः राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीसाठी पक्षाचा जाहीरनामा रविवारी प्रसिद्ध केला. ‘पिंपरी चिंचवडसाठी हमीपत्र’ अशा शीर्षकाचा ‘संकल्प सात, पुन्हा सुरुवात’ या घोषवाक्याने जाहीरनामा केला आहे. यामध्ये शहराच्या मूलभूत प्रश्नांवर रोडमॅप मांडला असून, दररोजच्या पाणीपुरवठा, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, पारदर्शक विकास आराखडा आदी विषयांसह नागरिकांच्या अपेक्षांना न्याय देणारे आश्वासन जाहीरनाम्यात दिले आहे.
पिंपरी चिंचवड शहराचे ऑन ग्राउंड सर्वेक्षण, प्रभागनिहाय संवाद आणि जनसंवाद उपक्रमातून जाहीरनामा तयार केला असून, तो नागरिकांच्या दैनंदिन अडचणींवर आधारित आहे. सतत पाणीपुरवठा, गतिमान वाहतूक, स्वच्छ परिसर, सुलभ आरोग्यसेवा आणि थेट आर्थिक दिलासा या नागरिकांच्या मागण्या ठळकपणे या प्रक्रियेतून मांडल्या असल्याचे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले. ‘पिंपरी चिंचवडसाठी हमीपत्र’ अंकाच्या मुखपृष्ठावर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा खासदार शरद पवार यांचे छायाचित्र व पक्षाचे चिन्ह आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे छायाचित्र व पक्षाचे चिन्ह आहेत.
असे आहे हमीपत्र
सुरक्षित नद्या ः प्रत्येक घरात दररोज नियोजित वेळेवर आणि उच्च दाबाने नळाद्वारे पाणीपुरवठा, शून्य टँकर अवलंबित्व आणि गळतीमुक्त पाइपलाईनसह नदी पुनरुज्जीवन व पूर नियंत्रणासाठी आवश्यक उपाययोजना.
वाहतूक कोंडीमुक्त, खड्डेमुक्त पीसीएमसी ः ठराविक मुदतीत रस्त्यांची दुरुस्ती, रस्त्यांची गुणवत्ता ठेकेदारांची जबाबदारी असणार. नागरिकांना तक्रार नोंदवण्यासाठी डिजिटल साधनांचा वापर, तसेच मेट्रो मार्ग व उड्डाणपूल पूर्णत्वाचा निर्धार.
देशातील सर्वात स्वच्छ शहर ः शंभर टक्के कचरा वर्गीकरण, वैज्ञानिक प्रक्रियेने निपटारा, शून्य लँडफिल क्षेत्र आणि स्वच्छ परिसरासाठी गृहनिर्माण सोसायट्यांना प्रोत्साहन.
परवडणारे, हायटेक आरोग्यसेवा केंद्र ः विस्तारित रुग्णालये, नवीन वैद्यकीय संस्था, १०० उपनगर क्लिनिक्स, कमी दरातील तपासण्या आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास नागरिकांना मजबूत आरोग्य सुविधा देण्यावर भर.
पारदर्शक विकास आराखडा ः सध्याचा मसुदा डीपी रद्द करून, नागरिकांच्या सहभागातून नवा आराखडा तयार करण्याचा निर्धार. कायदेशीर घरांचे रक्षण व विस्थापनाऐवजी पुनर्वसन यावर भर.
पीसीएमसी मॉडेल शाळा ः १०० अद्ययावत महानगरपालिका शाळा, राष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण, आधुनिक साधनसामग्री, प्रशिक्षित शिक्षक आणि विनामूल्य सुविधा.
थेट दिलासा, जबाबदार प्रशासन ः मोफत मेट्रो-बस प्रवास, लघुगृहधारकांना मालमत्ता कर सवलत, विद्यार्थ्यांना टॅबलेट वितरण, महिलांसाठी व्याजमुक्त कर्ज योजना आणि क्रीडा-संस्कृतीस प्रोत्साहन.
