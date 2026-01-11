ट्रकच्या धडकेत महिलेचा मृत्यू; पती जखमी
पिंपरी, ता. ११ : मिक्सर ट्रकने दुचाकीला धडक दिल्याने दुचाकीवरील महिलेचा मृत्यू झाला, तर त्यांचे पती गंभीर जखमी झाले. ही घटना वाकड येथील मानकर चौकात घडली.
सविता पोतले (वय ४०) असे मृत्यू झालेल्या महिलेचे नाव आहे. तर त्यांचे पती विद्याधर पोतले (वय ४४) हे गंभीर जखमी झाले आहेत. या प्रकरणी जय पोतले (रा. राजयोग सोसायटी, वारजे, पुणे, मूळ- पळसोल, ता. अकोट, जि. अकोला) यांनी वाकड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी ट्रक चालक रामा कोळेकर (रा. मोहोळ, सोलापूर) याला अटक केली आहे.
फिर्यादी यांची आई आणि वडील शुक्रवारी (ता. ९) रात्री साडे दहाच्या सुमारास दुचाकीवरून वाकड येथून घरी जात होते. दरम्यान, आरोपीने त्याच्या ताब्यातील भरधाव मिक्सर ट्रकने पोतले यांच्या दुचाकीला धडक दिली. या अपघातात सविता यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. तर विद्याधर यांच्या पायाला गंभीर दुखापत झाली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.