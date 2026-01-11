वाचक लिहितात
मतदारांनी विचारपूर्वक मतदान करावे
महाराष्ट्रात पिंपरी चिंचवडसह सर्व महानगरपालिकांसाठी येत्या गुरुवारी मतदान होणार आहे. सर्वसाधारण नागरिकांसाठी ही निवडणूक आपल्या प्रभागाची असल्यामुळे अतिशय महत्त्वाची आहे. या निवडणुकीतून जे नगरसेवक निवडून येतील ते नागरिक व महापालिका प्रशासनामधील एक महत्त्वाचा धागा असतील. याच नगरसेवकांच्या माध्यमातून आपण आपल्या प्रभागाच्या अडचणी व तक्रारीचे निरसन व सुधारणा करून घेऊ शकतो. ही निवडणूक जवळपास सात वर्षांनी होत आहे. त्यामुळे जागरूक मतदारांनी काही वर्षे मागे वळून बघावे व मागील निवडणुकीत निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी आपल्या प्रभागांतील तक्रारी, अडचणींचे कसे निवारण केले आहे व कोणत्या सुविधा केल्या आहेत. याचा विचार करून योग्य उमेदवाराला मतदान करावे. महानगर पालिकेच्या निवडणुकीत राजकीय पक्षापेक्षा उमेदवाराला महत्त्व देणे हे जास्त उपयुक्त ठरू शकेल. तरीही नागरिकांनी जास्तीत जास्त प्रमाणात मतदान करून योग्य नगरसेवक निवडून देण्यास मदत करावी जेणे करून तुमच्या प्रभागाच्या अडचणी दूर करण्यात व सुधारणा होण्यात मदत होईल.
- विवेक मैत्र, चिंचवड
