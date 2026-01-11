महाविद्यालयाची डिजिटल यंत्रणा बंद करणाऱ्यावर गुन्हा
पिंपरी, ता. ११ : वेतन न वाढविल्याचा आरोप करत महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळाचा सुपर ॲडमिन पासवर्ड परस्पर बदलला. तसेच संपूर्ण डिजिटल यंत्रणा बंद करून महाविद्यालय आणि विद्यार्थ्यांचे नुकसान केले. या प्रकरणी एकावर गुन्हा दाखल झाला आहे. हा प्रकार आळंदी देहूफाटा येथील एम.आय.टी. ॲकॅडमी ऑफ इंजिनिअरिंग कॉलेज येथे घडला.
या प्रकरणी महाविद्यालयाचे कार्यवाही संचालक महेश देवेंद्र गौडा (रा. वाघोली) यांनी दिघी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी महाविद्यालयाचा संगणक व सिस्टिम प्रशासक मिलिंद गोविंद असमार (रा. शिवतीर्थ नगर, कोथरुड) याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. ‘‘आरोपीने त्याचा व आयटी विभागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढवा, असा अर्ज महाविद्यालयाला दिला होता. परंतु, त्यांच्या मागण्या महाविद्यालयाने मान्य न केल्याने तो तीन महिने कामावर गैरहजर राहिला. महाविद्यालयाने त्याचा तीन महिन्यांचा पगार न दिल्याचा राग धरून त्याने कोणाचीही परवानगी न घेता संकेतस्थळाचा पासवर्ड बदलला,’’ असे फिर्यादीत म्हटले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.