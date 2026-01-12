सकाळ संवाद
‘स्मार्ट सिटी’त फक्त सुशोभीकरणावर भर
शहराच्या औद्योगिक क्षेत्रातील रस्त्याची चहुबाजूंनी रंगरंगोटी करून सुशोभीकरण करण्यात येत आहे. रस्ते डांबरीकरण तसेच पदपथाची कामे केली परंतु या पदपथावर असलेले चेंबर उघडेच ठेवले आहे. पालिकेच्या संबंधित विभागाने त्वरित दखल घेऊन टाटा मोटर्स ते यशवंतनगर दरम्यान असलेल्या चेंबरची दुरुस्ती करावी.
- बी. एस. पाटील, संभाजीनगर
सीसीटीव्ही कॅमेरे योग्य दिशेने बसवावेत
प्रेमलोक पार्क ते बिजलीनगर रस्त्यावर ओढ्याच्या छोट्या पुलावर दोन सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवलेले आहेत, दोन्ही कॅमेऱ्यांची दिशा चुकीची झाली आहे, हा रस्ता रात्रीच्या रिकामा असतो. त्यामुळे प्रशासनाने सुरक्षेच्या दृष्टीने कॅमेऱ्यांची दिशा योग्य करावी.
- ऋषीकेश काशीकर, चिंचवड
रस्त्यावर उभ्या वाहनांमुळे वाहतुकीस अडथळा
पिंपरीगाव ते रहाटणी रस्त्यावरील शेगाव स्वाद हॉटेल परिसरात बऱ्याच दिवसांपासून रस्त्याच्या कडेला वाहने उभी केलेली आहेत. या वाहनांमुळे वाहतुकीस अडचण निर्माण होत आहे. संबंधित विभागाने या समस्येची दखल घेऊन योग्य ती कारवाई करावी.
- शरद पाचानकर, पिंपरीगाव
