पिंपरी-चिंचवड
अपघातमुक्त सेवा देणाऱ्या बसचालकाचा गौरव
सोमाटणे, ता. १२ ः सोमाटणे येथील बस चालक हनुमंतराव मुऱ्हे यांनी ३८ वर्ष विना अपघात सेवा केल्याबद्दल परिवहन विभागाकडून त्यांचा सन्मान करण्यात आला.
मुऱ्हे यांनी १९८७ साली परिवहन विभागाच्या सहमतीने पवनमावळातील विद्यार्थ्यांची तळेगाव येथील विविध शाळेत विद्यार्थी वाहतुकीला सुरवात केली. त्यांच्या कार्यशैलीमुळे ते पालक व विद्यार्थिप्रिय बसचालक झाले. विद्यार्थ्यांची बसमधून वाहतूक करताना ते परिवहन विभागाच्या सर्व नियमाचे पालन करत गेले. त्यांच्या या शिस्तीची दखल घेत विभाग पिंपरी-चिंचवडचे सहायक परिवहन अधिकारी तेजस्विनी चोरगे यांच्या हस्ते तळेगाव येथील कार्यक्रमात त्यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला.
PNE26V84720