मकर संक्रांत, भोगीनिमित्त भाज्यांची मोठी आवक
पिंपरी, ता. १२ ः मकर संक्रांत आणि भोगीनिमित्त बाजारामध्ये भाज्यांची रेलचेल दिसून येत आहे. मागणी वाढल्यामुळे भाज्यांचे दरही वाढलेले आहे. सोमवारी (ता.१२) नागरिकांनी विशेषतः महिला वर्गाने भोगीच्या भाज्या व ओवसा खरेदी करण्यासाठी गर्दी केली. या सणांमुळे पावटा, पापडी, घेवडा या भाज्यांचे दर १०० ते १२० रुपये प्रतिकिलोपर्यंत पोहोचले.
मकर संक्रांतीच्या आधीच्या दिवस म्हणजे भोगीचा दिवस. या दिवशी मिश्र भाज्यांची भाजी व तीळ लावलेल्या बाजरीच्या भाकरीचा नैवेद्य दाखवला जातो. याला भाजीला भोगीची भाजी, शेंगसोला किंवा खेगंट असेही म्हटले जाते. वांगे, वाल, पावटा, घेवडा, गाजर, हरभरा अशा थंडीत येणाऱ्या भाज्या वापरून ही भाजी केली जाते. मकर संक्रांतीच्या दिवशी देवाला वाहण्यासाठी विविध भाज्यांचा ओवसा केला जातो. त्यातही या भाज्यांचा समावेश केला जातो. यामुळे सध्या बाजारात या भाज्यांची आवक वाढली आहे. मात्र आवक वाढूनही मागणी असल्याने या भाज्या महागल्याचे चित्र आहे. दुसरीकडे टोमॅटो, मटार, गाजर मात्र स्वस्त झाल्याचे विक्रेत्यांनी सांगितले.
हिवाळ्यात शेतामध्ये मुबलक प्रमाणात पीक येते. हे पीक काढल्यानंतर निसर्गाप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी सर्व भाज्या वापरून भोगीची भाजी केली जाते. तसेच उष्ण असलेले तीळ व बाजरीची भाकरी आरोग्यास उत्तम असल्याने तीळ लावलेली बाजरीची भाकरी व भाजीचे आवर्जून सेवन केले जाते.
सध्या भोगी व मकर संक्रांत यामुळे काही भाज्यांचे दर वाढले आहेत. १५ ते २० रुपये प्रति पावकिलो असणाऱ्या या भाज्या ३० ते ४० रुपये प्रति पावकिलोने विकल्या जात आहेत. मात्र, इतर भाज्या व गाजर स्वस्त झालेले आहे.
- गौरी बागवान, विक्रेत्या, चिंचवड
