रस्ते सुरक्षेबाबत एसटी चालकांचे अभ्यास सत्र
पिंपरी, ता. १२ ः राज्य मार्ग परिवहन (एसटी) महामंडळाच्या मध्यवर्ती प्रशिक्षण संस्थेत रस्ता सुरक्षा अभियानानिमित्त महामंडळाच्या राज्यभरातील चालक प्रशिक्षकांसाठी दोन दिवसीय अभ्यास सत्र आयोजित करण्यात आले.
या अभियानाचे उद्घाटन केंद्रीय रस्ते चालक प्रशिक्षण व संशोधन संस्थेचे (आयडीटीआर) प्राचार्य संजय ससाणे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी उपमहाव्यवस्थापक (प्रशिक्षण) यामिनी जोशी, तज्ञ व्याख्याते डॉ. मुकुंद चौधरी आणि चालक प्रशिक्षक उपस्थित होते.
रस्ते वाहतुकीत सुरक्षित प्रवास हा अत्यंत महत्वाचा भाग असल्याने एसटी महामंडळाच्या बसचे अपघात टाळण्याकरिता व प्रवाशांना सुरक्षित सेवा देण्याकरिता भोसरीच्या मध्यवर्ती प्रशिक्षण संस्थेत प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून चालकांसाठी नियमितपणे अपघात नियंत्रण उपाय योजना राबविण्यात येत आहेत. दरवर्षी प्रमाणे यावर्षी ही एक ते ३१ जानेवारी दरम्यान सुरक्षा अभियान राबविण्यात येत आहे. प्रवाशांमध्ये सुरक्षित प्रवासांबद्दल विश्वास वृद्धिंगत करणे, सर्व कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित प्रवासी वाहतुकीची जबाबदारीची जाणीव निर्माण करणे, सुरक्षित वाहतुकीसाठी घालून दिलेल्या कार्यपद्धती पाळण्यावर भर देणे तसेच वाहनांना अपघात होणार नाहीत, याबाबत काळजी घेणे हा अभियानाचा उद्देश होता.
यावेळी एसटी बस अपघाताचे प्रमाण नगण्य करण्याकरिता चालक प्रशिक्षिकांना प्रभावी व गुणात्मक प्रशिक्षण देण्यात आले. यामिनी जोशी, तज्ञ व्याख्याते डॉ मुकुंद चौधरी, संजय ससाणे आणि प्रजापिता ब्रम्हकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय या संस्थेने रस्ता सुरक्षा, सायकोलॉजी ऑफ ड्रायव्हिंग, प्रशिक्षणांच्या मनोरंजक पद्धती तसेच महामंडळातील आधुनिक तंत्रज्ञानाची वाहने चालविण्याचे कौशल्य व कार्यपद्धती आदी बाबींवर प्रबोधन केले.
