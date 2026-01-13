पीएमआरडीएच्या २९ सेवा आता एका ‘क्लिक’वर
पिंपरी, ता. १३ : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीतील नागरिकांना विविध परवानग्या आणि दाखल्यांसाठी आता कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत. ‘महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमानुसार’ प्रशासनाने २९ सेवा अधिसूचित केल्या असून, या सर्व सेवा पूर्णपणे ऑनलाइन उपलब्ध आहेत. या संदर्भातील अधिकृत परिपत्रक आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी जारी केले असून, आता कोणताही ऑफलाइन अर्ज स्विकारला जाणार नाही.
आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांच्या या निर्णयामुळे पीएमआरडीएच्या कामकाजात सुसूत्रता, वेग आणि पारदर्शकता येणार आहे. घरबसल्या सेवा उपलब्ध झाल्यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि श्रम वाचेल, तसेच मध्यस्थांची गरज कमी होईल, अशी माहिती प्रशासनाने दिली. लोकसेवा हक्क कायद्याच्या चौकटीत या सेवा येत असल्याने ठरावीक कालमर्यादेत सेवा देणे प्रशासनासाठी बंधनकारक झाले आहे, ज्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा जलद होणार आहे. विकास परवानगी विभागातील इमारत बांधकाम परवानगी, जोता मोजणी प्रमाणपत्र, भोगवटा प्रमाणपत्र, झोन दाखला, भाग नकाशा, सुधारित बांधकाम परवानगी आणि विविध तांत्रिक परवान्यांसाठी आता फक्त ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल. याशिवाय, जमीन व मालमत्ता विभागाशी संबंधित सदनिका किंवा भूखंडांचे हस्तांतरण, वारस नोंद, कर्जासाठी लागणारे ना-हरकत प्रमाणपत्र आणि भूखंडांची फेरमोजणी यांसह अग्निशमन विभागाचे ना-हरकत दाखले आणि पर्यावरण मंजुरी प्रमाणपत्रदेखील ऑनलाइन प्रक्रियेअंतर्गत येतील.
नागरिकांना सरकारी कार्यालयांचे हेलपाटे टाळता यावेत. सर्व सेवा विहित वेळेत व पारदर्शकपणे मिळाव्यात, तसेच तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून प्रशासन अधिक लोकाभिमुख होईल, असे पीएमआरडीएच्या वतीने सांगण्यात आले.
---
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.