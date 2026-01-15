मतदान केंद्रांबाहेर सकाळपासून रांगा
‘क’ क्षेत्रीय कार्यालय
पिंपरी, ता. १५ : महापालिका ‘क’ क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत प्रभाग दोन, सहा, आठ आणि नऊ मधील विविध मतदार केंद्रावर सकाळ सात वाजेपासूनच मतदारांच्या रांगा होत्या. सकाळपासूनच मतदार उत्साहाने, मतदानाला येत होते. तर, काही मोजक्या मतदान केंद्रांवर सकाळच्या सत्रात मोठी गर्दी दिसली.
प्रभाग दोनमध्ये चुरशीच्या लढतींमुळे कार्यकर्त्यांनी चिखली-जाधववाडीतील साईजीवन प्राथमिक विद्यालय मुले क्रमांक ८७ केंद्रावर सर्वाधिक गर्दी दिसली. प्रभाग दोनमधील इनोव्हेटिव वर्ल्ड स्कूल, रिव्हर रेसिडेन्सीजवळ, श्रीराम चौक चिखली, ग्लोबल अचिव्हर्स स्कूल, इंद्रायणी पार्क गायकवाडवस्ती मोशी बोऱ्हाडेवाडी, वेदिक व्हिस्डम इंटरनॅशनल स्कूल, प्रियदर्शनी स्कूल, विद्यार्थी विचार शाळा, मनपा शाळा क्रमांक ८७ मुले पीसीएमसी पब्लिक स्कूल उर्दू प्राथमिक शाळा या मतदार केंद्रांवर गर्दी दिसली.
प्रभाग सहामध्ये समता बालक प्राथमिक विद्यालय, राणी पुतळाबाई महाविद्यालय पीएमपीएमएल बस डेपोजवळ धावडेवस्ती सदगुरुनगर भोसरी, भैरवनाथ माध्यमिक विद्यालय, धावडेवस्ती सदगुरुनगर भोसरी, जानकीदेवी कॉलेज ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट ॲन्ड ज्युनियर कॉलेज, रोशल गार्डन पुणे नाशिक हायवे भोसरी याठिकाणी विविध राजकीय पक्षांनी माहिती कक्ष थाटले होते. या कक्षांभोवती संबंधित इमारत व चाळींमधील रहिवासी घोळका करीत मतदान केंद्र कुठे आहे? यादी क्रमांक कोणता? याबाबत विचारणा होत असल्याचे पाहायला मिळाले.
प्रभाग आठमधील बिकॉन हायस्कूल स्पाइन रोड भोसरी, अभिषेक इंटरनॅशनल स्कूल, साधू वासवानी इंटरनॅशनल स्कूल, नारायण हट इंग्लिश मीडियम प्राथमिक शाळा, इंटिलिजंट इंटरनॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल, श्री वैष्णोमाता प्राथमिक विद्यामंदिर इंद्रायणीनगर भोसरी या केंद्रावर मोठ्या प्रमाणात उत्साह दाखवत मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला.
प्रभाग ९ मध्ये एसएस अजमेरा स्कूल मासुळकर कॉलनी, ज्योती इंग्लिश हायस्कूल नेहरूनगर, हेगडेवार क्रीडा संकूल अजमेरा कॉलनी, वास्तुउद्योग कॉलनी आदी केंद्रावर गर्दी होती.
दृष्टिक्षेप...
- मोशी-बोऱ्हाडेवाडी बिकोन शाळेत सेल्फी पॉइंटवर गर्दी
- मतदान केंद्रांवर मंडप व बैठक व्यवस्था, पार्किंग सुविधा
- मतदार केंद्रांवर मतदारांना पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था
