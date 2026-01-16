महापालिकेच्या ढिसाळ नियोजनामुळे निकालास उशीर

‘क’ क्षेत्रीय कार्यालय
पिंपरी, ता.१६ ः महापालिकेच्या ‘क’ क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत येणाऱ्या प्रभाग क्रमांक दोन, सहा, आठ आणि नऊच्या मतमोजणी केंद्रावरील कार्यकर्त्यांच्या जेवणाची अबाळ झाली. वडापावावर दिवस काढावा लागला. महापालिकेच्या ढिसाळ नियोजनामुळे मतमोजणी केंद्रावरील गोंधळ, माहिती देण्यातील दिरंगाई आणि तांत्रिक त्रुटींमुळे मतमोजणीचा वेग कमालीचा मंदावला. निकाल जाहीर करण्यास अडचण निर्माण झाल्या. त्याचा फटका उमेदवारांसह बाहेर थांबलेल्या शेकडो समर्थकांना बसला.
संत ज्ञानेश्वर क्रीडा संकुलमध्ये मतमोजणीला सकाळी ११ वाजता सुरुवात झाली. पोस्टल मतमोजणीत प्रभाग क्रमांक ९ वगळता इतर प्रभागात भाजप आघाडीवर होते. टपाली आणि ईव्हीएम मतांसाठी स्वतंत्र टेबलची व्यवस्था केली होती. सकाळी आठच्या आतच उमेदवारांचे प्रतिनिधी कक्षेत बसून होते. त्यांना साडेनऊ नंतर मतमोजणीसाठी आत सोडण्यात आले. प्रत्येक फेरीचे अपडेट बारकाईने टिपत होते. मात्र त्यांच्याकडे मोबाईल नसल्यामुळे मतांची माहिती देता येत नसल्याने हतबल झाल्याचे पाहण्यास मिळाले. मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
महापालिकेच्या ‘क’ क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत येणाऱ्या प्रभाग क्रमांक दोन, सहा, आठ आणि नऊचे निकाल जाहीर होत असताना राजकीय वातावरणात कमालीचा तणाव आणि उत्साह पाहायला मिळाला. भोसरी - इंद्रायणीनगरमधील संत ज्ञानेश्वर क्रीडा संकुलामध्ये सकाळपासूनच मतमोजणी केंद्रावर कार्यकर्त्यांची मोठी गर्दी झाली. प्रत्येक फेरीगणिक बदलणाऱ्या आकड्यांमुळे विजयाचे पारडे कधी इकडे, तर कधी तिकडे झुकताना दिसले. दुपारी अकरानंतर ध्वनिक्षेपकावरून निकाल जाहीर केले जात होते. दुपारी २ वाजेपर्यंत मतमोजणी पूर्ण होण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. मात्र, निकाल जाहीर होण्यास विलंब होत असल्याने उमेदवार आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांना वडापाववर दिवस काढला. परंतु जागा सोडली नाही.
गुलालाची उधळण
विजयाचे अधिकृत आकडे जाहीर होताच पराभूत उमेदवारांनी ‘हरलो’ म्हणत कक्षेतून काढता पाय घेतला. त्यानंतर विजयी उमेदवारांच्या कार्यकर्त्यांनी गुलालाची उधळण करत आणि फटाके वाजवून जल्लोष केला. अनेक उमेदवारांनी विजयाची खबर मिळताच मतदार केंद्राकडे धाव घेतली. भंडाराने माखलेले उमेदवार एकमेकांना पेढा भरवून विजय साजरा केला. विजयी उमेदवारांना खांद्यावर उचलून घेत कार्यकर्त्यांनी आनंद ‘सेलिब्रेट’ केला. ‘हा विजय जनतेचा असून विकासाच्या कामाला दिलेली ही पोचपावती आहे’, अशा भावना विजयी उमेदवारांनी व्यक्त केल्या. यावेळी कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली.
अफवांचे पेव
मतमोजणी केंद्रावर टेबलची मांडणी आणि फेरीनिहाय निकाल जाहीर करण्याच्या पद्धतीत मोठी विसंगती दिसून आली. अनेक फेऱ्या पूर्ण होऊनही त्यांचे अधिकृत आकडे वेळेवर जाहीर केले जात नसल्याने केंद्राबाहेर अफवांचे पेव फुटले. तसेच काही केंद्रांवर ‘डिस्प्ले बोर्ड’ ची व्यवस्था नव्हती.
