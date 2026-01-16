चिखलीत राष्ट्रवादी, निगडी, घरकुल, तळवडेत भाजप
निगडी : ‘फ’ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत चिखली प्रभाग क्रमांक एकमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रसचे तीन, तर भाजपचे नगरसेवक निवडून आले. घरकुल प्रभाग क्रमांक ११ मध्ये चारही जागा भाजपने पटकावल्या. तळवडे प्रभाग क्रमांक १२ मध्ये निकालात भाजपचे तीन आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक उमेदवार विजयी झाला. निगडी गावठाण-यमुनानगर प्रभाग क्रमांक १३ प्रभागात भाजपचे तीन तर; शिवसेनेचे एक नगरसेवक निवडून आले.
महापालिकेच्या चिखली-पाटीलनगर-म्हेत्रेवस्ती प्रभाग क्रमांक एक चिखलीमध्ये अत्यंत चुरशीच्या लढतीमध्ये यश साने, विकास साने यांनी सुरुवातीपासून आघाडी घेतली होती. त्यांनी भाजपचे गणेश मळेकर व सुरेश म्हेत्रे यांचा पराभव केला. तर, भाजपच्या शीतल यादव आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संगीता ताम्हाणे यांच्यात मोठी स्पर्धा झाली. चौदाव्या फेरीपासून आघाडी घेत ताम्हाणे यांनी अखेरच्या क्षणी यश प्राप्त केले. तर, सोनम मोरे या भाजपच्या एकमेव उमेदवार या प्रभागात विजयी झाल्या.
दरम्यान, घरकुल-पूर्णानगर-कृष्णानगर प्रभाग क्रमांक ११ मध्ये भाजपने एकतर्फी विजय प्रस्थापित करून चारही जागा जिंकल्या. यामध्ये नीलेश नेवाळे, योगिता नागरगोजे, रिटा सानप, कुंदन गायकवाड यांनी यश संपादन केले. तर, प्रतिस्पर्धी पक्षांतील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नारायण बहिरवाडे, सत्यभामा नेवाळे, मयुरी साने व मारुती जाधव यांना पराभवाचा सामना करावा लागला.
तळवडे-त्रिवेणीनगर-रुपीनगर प्रभाग १२ मध्ये भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांच्या उमेदवारांत निकालावेळी मोठी चुरस दिसून आली. विशेषतः ‘अ’ जागेसाठी भाजपचे प्रवीण भालेकर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद भालेकर यांच्यात कमालीची चुरस दिसून आली. शेवटी प्रवीण भालेकर यांनी निकालात बाजी मारली. तर, शीतल वर्णेकर आणि शिवानी नरळे या भाजपच्या नवख्या उमेदवारांनी बाजी मारली. तर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पंकज भालेकर यांनी एक जागा जिंकली. मागील निवडणुकीत या प्रभागात चारही जागा राष्ट्रवादीच्या निवडून आलेल्या होत्या.
निगडी गावठाण-यमुनानगर प्रभाग क्रमांक १३ प्रभागात भाजपचे उमेदवार अभिमान घोलप यांच्यासह नवख्या अर्चना करांडे, शिवसेनेच्या सुलभा उबाळे आणि ‘ड’ गटात भाजपचे उत्तम केंदळे यांनी बाजी मारली. मनसेचे शहर प्रमुख सचिन चिखले व त्यांच्या पत्नी अश्विनी चिखले तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार तानाजी खाडे यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. या प्रभागात भाजपला तीन, तर शिवसेनला एक जागा मिळाली. अटीतटीच्या लढतीत उबाळे यांनी राजकीय खेळ्या करत महापालिकेत पुन्हा पुनरागमन करण्यात यश मिळविले. तर; भाजपने ऐनवेळी ‘क’ गटातून ऐनवेळी मनीषा कुलकर्णी यांना उमेदवारी दिल्याचाही फायदा उबाळे यांना झाला.
क्षणचित्रे -
- चिखलीत यश साने, विकास साने यांची सुरुवातीपासून आघाडी
- राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संगीता ताम्हाणे यांचा अखेरच्या फेऱ्यांत विजय
- चौदाव्या फेरीपासून आघाडी घेत संगीता ताम्हाणे यांनी यश
- घरकुल प्रभाग क्रमांक ११ मध्ये भाजपचा एकतर्फी विजय
- तळवडे प्रभाग १२ मध्ये भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांत मोठी चुरस
- यमुनानगर प्रभाग १३ मध्ये सुलभा उबाळे यांचे पुन्हा पुनरागमन
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.