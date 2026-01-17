मोटार चढली पुलाच्या कठड्यावर
पिंपरी, ता. १७ : निगडीतील भक्ती-शक्ती चौकाकडून रावेतच्या दिशेने जाणाऱ्या मोटारचालकाचे नियंत्रण सुटल्याने मोटार रेल्वे पुलाच्या कठड्यावर चढली. या घटनेत कोणीही जखमी झाले नाही. ही घटना शुक्रवारी (ता. १६) सायंकाळी सहाच्या सुमारास घडली.
प्रिन्स मॅथ्यू (वय ३५) असे यातील मोटार चालकाचे नाव आहे. मॅथ्यू हे कामावरून सुटल्यानंतर रावेतच्या दिशेने जात असताना दुर्घटना घडल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या अपघातामुळे या मार्गावर काही वेळ वाहतूक कोंडी झाली. काही वेळाने वाहतूक सुरळीत झाली.
