पिंपरीत दिग्गजांना पराभवाचे धक्के

पिंपरी, ता. १६ : पिंपरी चिंचवड महापालिकेत भारतीय जनता पक्षाने सत्ता राखली, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष पुन्हा विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत राहिला. अन्य पक्षांना फारसा प्रभाव दाखविता आला नाही. अनेक दिग्गजांना पराभवाचे धक्के बसले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसची पंधरा वर्षांची सत्ता २०१७ मध्ये उलथवून भाजपने बाजी मारली होती. ती सल भरून काढण्यासाठी व महापालिका पुन्हा ताब्यात घेण्यासाठी राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्वतः लक्ष घातले. तरीही, त्यांना यश आले नाही. २०१७ पेक्षा त्यांना केवळ एक जागा अधिक जिंकता आली. दरम्यान, भाजपने ७७ वरून ८४ जागांपर्यंत मजल मारली. शिवसेनेला २०१७ मध्ये नऊ जागा होत्या. त्यांना आता केवळ सहा जागांवर समाधान मानावे लागले. मात्र, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, काँग्रेस व मनसेला एकही जागा मिळवता आली नाही.
भाजपचे चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप यांनी दिलेला ‘१२५ पार’चा नारा पूर्ण करता आली नाही. तर, भाजपला लक्ष्य करत अजित पवार यांनी निवडणूक लढवली. पण, त्यांचे मनसुबे धुळीस मिळाल्याचे निकालातून दिसून आले. राष्ट्रवादी काँग्रेसने भ्रष्टाचाराचा विषय प्रचारामध्ये ठेवला, तर भाजपने विकास कामांच्या आधारावर प्रचार केला होता.
या निवडणुकीत ६३ नवीन चेहऱ्यांना संधी मिळाली. तर ६५ माजींनी पुन्हा सभागृहात प्रवेश केला. भाजपचे माजी महापौर राहुल जाधव आणि नितीन काळजे यांना विजयी झाले तर महापौर उषा ऊर्फ माई ढोरे आणि माजी उपमहापौर सचिन चिंचवडे यांना पराभव पत्कारावा लागला.
