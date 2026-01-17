सक्षम नेतृत्वाअभावी काँग्रेसची वाताहत
आशा साळवी
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. १७ ः काँग्रेस पक्ष हा १३० वर्षाचा जुना पक्ष आहे, पण सध्या पिंपरी चिंचवड शहरात भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वर्चस्वामुळे एकाकी पडला आहे. आजही शहराच्या कानाकोपऱ्यात काँग्रेसचे कार्यकर्ते आहेत. त्यामुळे हा पक्ष संपणार नाही, असा भाबडा युक्तिवाद काँग्रेस समर्थकांकडून ऐकायला मिळतो. प्रत्यक्षात मात्र कमकुवत पक्षसंघटना, सक्षम नेतृत्वाचा अभाव, पक्षातील काही स्थानिक नेत्यांचा भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेसला छुपा पाठिंबा दिला...अशा ‘घरच्या भेदीं’मुळे काँग्रेस उमेदवारांची झुंज निष्फळ ठरली आहे.
काँग्रेसने १९८६ मध्ये ४२ जागा जिंकल्या. १० अपक्षांना घेऊन एकूण ५२ नगरसेवकांच्या माध्यमातून काँग्रेसने एकहाती सत्ता मिळवली. ज्ञानेश्वर लांडगे शहराचे पहिले महापौर झाले. य तसेच मागील अशा गेल्या सलग दोन निवडणुकांत मात्र काँग्रेसचा एकही उमेदवार जिंकू शकला नाही. हे कटुसत्य स्वीकारणे कार्यकर्त्यांना अवघड झाले आहे.
पक्षसंघटना कमकुवत
काँग्रेसच्या वरिष्ठ पातळीवरून संघटनात्मक बळ न मिळाल्याने शहरात पक्षसंघटना कमकुवत होत गेली. त्यामुळे काँग्रेसचे तत्कालीन शहराध्यक्ष हनुमंत गावडे, भाऊसाहेब भोईर राष्ट्रवादीमध्ये गेले. श्रीरंग बारणे शिवसेनेत गेले. सचिन साठे भाजपमध्ये गेले. दरम्यान, कैलास कदम यांनी शहराध्यक्ष म्हणून पक्षसंघटनेसाठी काम करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, कदम यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर शहराध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. तसेच, पक्षाची निवडणूक समन्वय समिती नियुक्त करण्यावरून वादही झाले. त्यामुळे पक्षातील इच्छुक उमेदवार, कार्यकर्ते, पदाधिकारी इतर पक्षांच्या वाटेवर गेले. महापालिका निवडणुकीत महाविकास आघाडी करण्यासाठी काँग्रेसने घेतलेल्या ताठर भूमिकेबाबत आघाडीच्या घटक पक्षांकडून नाराजी व्यक्त केली होती.
काँग्रेसकडून दुर्लक्ष
एकेकाळी प्रा. रामकृष्ण मोरे यांनी शहर काँग्रेसवर मोठे वर्चस्व मिळवले होते. त्यांच्या माध्यमातून २००३ पर्यंत शहरातील पक्षसंघटनेमध्ये उत्तम स्थिती होती. मात्र, त्यांच्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस शहरातील राजकारणावर पकड घट्ट करत असताना काँग्रेसकडून पक्षसंघटनेकडे दुर्लक्ष झाले. या निवडणुकीसाठी १२८ जागांसाठी पक्षाला इच्छुक उमेदवारही मिळाले नाहीत. ४६ जागांवर काँग्रेस आणि ३ पुरस्कृत उमेदवार मैदानात होते. ३२ प्रभागांपैकी ९ प्रभागात उमेदवारांना दुसऱ्या क्रमांकाची मतेही मिळविण्यात अपयश आले. वाकड प्रभाग क्रमांक २५ मध्ये काँग्रेसचे उमेदवार स्वप्नील बनसोडे यांनी ४ हजार ५६८ मत प्राप्त केली आहेत. सर्वच राजकीय पक्षांनी प्रचाराचा धुरळा उडवलेला असताना केंद्र आणि राज्यात प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस पक्षाचे एकही स्टारप्रचारक शहरात फिरकले नाही. पक्ष कार्यालयात पदाधिकाऱ्यांची कमतरता, पक्षाकडून कोणतीही मदत मिळाली नसल्याची खंत उमेदवारांनी बोलून दाखवली.
काँग्रेसचा घसरता आलेख
निवडणूक वर्ष / एकूण जागा / जिंकलेल्या जागा
वर्ष एकूण जागा अपक्ष
१९८६ ६० ४२
१९९२ ७८ ३४
१९९७ ७९ ४६
२००२ १०५ ३२
२००७ १०५ २१
२०१२ १२८ १४
२०१७ १२८ ०
२०२६ १२८ ०
