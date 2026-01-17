महापालिकेत अर्ध्यापेक्षा जादा कारभारी नवे
अविनाश ढगे
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. १७ ः महापालिका निवडणुकीच्या माध्यमातून यावेळी १२८ जागांपैकी तब्बल ६६ उमेदवार पहिल्यांदाच निवडून आले, तर ६२ जुन्या चेहऱ्यांना पुन्हा संधी मिळाली. पहिल्यांदाच निवडून येणाऱ्यांमध्ये सर्वात जास्त भाजपचे ४३, त्यानंतर राष्ट्रवादीचे १८, शिवसेनेचे चार आणि एक अपक्ष उमेदवार आहेत. त्यामुळे यंदा महापालिकेत अर्धे कारभारी नवीन असणार आहेत.
ही महापालिका निवडणूक भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या नेत्यांनी केलेल्या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे गाजली. निवडणुकीपूर्वी अनेकांनी पक्षांतर केले. सर्वाधिक पक्षप्रवेश भाजपमध्ये झाले होते. सर्वच पक्षांनी आयारामांना संधी दिल्यामुळे पक्षातील जुने कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात नाराज झाले होते. आयारामांबरोबर नवीन चेहऱ्यांना संधी देत जुने आणि नवे असा समतोल साधण्याचा प्रयत्न सर्वच पक्षांनी केला. अनेक दिग्गजांचा पराभव झाला, तर अनेक नवीन चेहऱ्यांना पहिल्यांदाच संधी मिळाली. महापालिकेत ५०-५० टक्के जुने आणि नव्या चेहऱ्यांचा समावेश असणार आहे.
यावेळच्या निवडणुकीत ४१ महिला नगरसेविका पहिल्यांदाच निवडून आल्या आहेत. यात भाजपच्या २७, राष्ट्रवादीच्या ११, शिवसेनेच्या दोन आणि एक अपक्ष नगरसेविकेचा समावेश आहे.
हे आहेत नवीन चेहरे
- भाजप (४३) ः सोनम मोरे, सुजाता बोराटे, निखिल बोऱ्हाडे, सारिका गायकवाड, अर्चना सस्ते, सचिन तापकीर, श्रुती डोळस, उदय गायकवाड, कृष्णा सुरकले, कविता भोंगाळे, रेखा देवकर, राजश्री लांडगे, योगेश लांडगे, राणी पठारे, सुहास कांबळे, सुप्रिया चांदगुडे, कुशाग्र कदम, रिटा सानप, नीलेश नेवाळे, शीतल वर्णेकर, शिवानी नरळे, अनिल घोलप, अर्चना करांडे, कैलास कुटे, धर्मपाल तंतरपाळे, पल्लवी वाल्हेकर, मनीषा चिंचवडे, मधुरा शिंदे, मंदार देशपांडे, कोमल काळे, तानाजी बारणे, कुणाल वाव्हळकर, रेश्मा भुजबळ, श्रुती वाकडकर, स्नेहा कलाटे, अर्चना तापकीर, अनिता काटे, कुंदा भिसे, रवीना अंघोळकर, श्याम जगताप, ज्ञानेश्वर जगताप, पल्लवी जगताप, तृप्ती कांबळे
- राष्ट्रवादी काँग्रेस (१८) ः विकास साने, यश साने, विराज लांडे, अश्विनी वाबळे, तुषार सहाणे, सिद्धार्थ बनसोडे, सारिका मासूळकर, अरुणा लंगोटे, शेखर चिंचवडे, मनीषा लांडे, वर्षा जगताप, निकिता कदम, प्रियांका कुदळे, सागर कोकणे, योगिता बारणे, प्रतीक्षा लांघी-जवळकर, दीप्ती कांबळे, उज्ज्वला ढोरे
- शिवसेना ः (४) ऐश्वर्या तरस, रेश्मा कातळे, नीलेश तरस, विश्वजीत बारणे
- अपक्ष (१) ः शालिनी गुजर
-----
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.