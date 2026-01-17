नेत्यांच्या दुर्लक्षाचा शिवसेनेला फटका
अमोल शित्रे
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. १७ ः पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेला मोठा धक्का बसला असून पक्षाचे सहाच नगरसेवक निवडून आले. महायुतीतील प्रमुख पक्ष भाजपने युतीबाबत शेवटपर्यंत झुलवत ठेवल्याने, तसेच युती तुटल्यानंतर वरिष्ठ नेत्यांनी उमेदवारांच्या प्रचाराकडे दुर्लक्ष केले. स्थानिक पातळीवरील सोयीच्या राजकारणाचाही शिवसेनेला फटका बसला. परिणामी, मागील निवडणुकीतील नऊ नगरसेवकांचा आकडा यावेळी गाठताही आला नाही.
राज्याच्या सत्तेत सहभागी असलेल्या महायुतीतील शिवसेनेची पिंपरी चिंचवडच्या राजकारणातील भूमिका कायमच निर्णायक मानली जाते. खासदार श्रीरंग बारणे, उपनेत्या सुलभा उबाळे या मातब्बर नेत्यांच्या बळावर शहरातील शिवसेना आजही तग धरून आहे. ही ताकद कायम राखत शिवसेनेने तब्बल ५७ उमेदवार मैदानात उतरवले होते. मात्र, त्यापैकी सहाच निवडून आणणे शक्य झाले.
निगडी गावठाण व यमुनानगर प्रभाग १३ मध्ये माजी नगरसेविका सुलभा उबाळे यांनी विजय मिळवला. त्यांच्याच पॅनेलमधील उमेदवार आणि माजी नगरसेविका शुभांगी बोऱ्हाडे या भाजपच्या अर्चना करांडे यांच्याकडून पराभूत झाल्या. चुरशीच्या लढतीत करांडे एक हजार ३३ मतांनी जिंकल्या. मोहननगर-काळभोरनगर प्रभाग १४ मध्ये राष्ट्रवादीच्या अरुणा लंगोटे आणि शिवसेनेच्या दीपा काटे यांच्यातही अत्यंत अटीतटीची लढत झाली. अरुणा लंगोटे यांना १ हजार ४२८ मतांच्या फरकाने विजय मिळवला. दोन्ही उमेदवारांना प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत वरिष्ठ पातळीवरून अपेक्षित ताकद मिळाली नाही, याचा परिणाम निकालात स्पष्ट दिसला.
रावेत-किवळे-मामुर्डी प्रभाग १६ मध्ये शिवसेनेला अनपेक्षित यश मिळाले. ऐश्वर्या तरस, रेश्मा कातळे आणि नीलेश तरस हे तिघेही उमेदवार चांगल्या मताधिक्याने प्रथमच निवडून आले. मात्र, याच पॅनेलमधील आघाडीचे उमेदवार बाळासाहेब ओव्हाळ यांचा निसटता पराभव झाला. त्यांच्या प्रतिस्पर्धी भाजपचे धर्मपाल तंतरपाळे यांनी अवघ्या ६७१ मतांच्या फरकाने विजय मिळवला. त्यामुळे शिवसेनेची हक्काची मानली जाणारी ही जागा हातातून निसटली.
रहाटणी गावठाण-श्रीनगर प्रभाग २७ मध्ये भाजपच्या विजयी उमेदवार अर्चना तापकीर यांना शिवसेनेच्या अनिता तांबे यांनी झुंज दिली. मात्र, त्यांना तृतीय क्रमांकावर समाधान मानावे लागले.
ताकद मिळाली नसल्याची खंत
विजयाच्या उंबरठ्यावर पोहोचलेल्या उमेदवारांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याची गरज असताना शिवसेना नेत्यांची अपेक्षित साथ त्यांना मिळाली नाही. राज्याच्या वरिष्ठ पातळीवरील नेत्यांनीही या लढतीकडे पुरेसे लक्ष न दिल्याने त्याचा परिणाम निकालावर झाला. निवडणुकीत उमेदवारांना ज्या प्रमाणात ताकद व रसद मिळणे अपेक्षित होते ती मिळाली नसल्याची खंत शिवसेनेच्या उमेदवारांनी व्यक्त केली आहे.
दोन जागांसाठी नाट्यमय घडामोडी ?
दत्तनगर-बेलठिकानगर प्रभाग २४ मध्ये शिवसेनेचे खासदार श्रीरंग बारणे यांचे पूत्र विश्वजीत बारणे आणि पुतणे नीलेश बारणे हे दोघेही निवडून आले असले, तरी या प्रभागात सुरवातीपासूनच नाट्यमय घडामोडी घडत राहिल्या. भाजपकडून तिन्ही उमेदवारांचे एबी फॉर्म वेळेत निवडणूक विभागाकडे सादर न झाल्याने मोठा गोंधळ निर्माण झाला. दुसरीकडे, शिवसेनेने राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांविरोधात उमेदवार न देता त्यांना थेट बाय दिली तर; राष्ट्रवादीनेही दोन जागांसाठी अशीच खेळी केली. दरम्यान, राष्ट्रवादीचे उमेदवार संतोष बारणे, काळूराम बारणे यांनी ऐनवेळी निवडणुकीतून माघार घेतल्याने शिवसेनेच्या उमेदवारांची लढत सोपी झाली. मात्र, भाजपचे अधिकृत उमेदवार असूनही एबी फॉर्म जमा न केल्यामुळे चारही उमेदवारांचा पराभव झाला.
